PSOE Sevilla lamenta la pérdida de la caseta de feria de Fiestas Mayores, que será reubicada en la futura ampliación

Archivo - Imagen de archivo del Real de la Feria de Abril de Sevilla, - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha lamentado la decisión del Ayuntamiento de Sevilla de eliminar la caseta pública de la Delegación de Fiestas Mayores de la Feria de Abril de este año dentro de la renovación del recinto que contará con un nuevo a Tablada desde Pascual Márquez.

"No estamos de acuerdo con esta decisión que ha tomado unilateralmente el Gobierno Municipal de suprimir una caseta pública, un espacio público, un espacio de hospitalidad para los sevillanos y sevillanas y quienes nos visitan de la provincia y fuera de la provincia", ha asegurado el concejal socialista, Juan Carlos Cabrera, en una nota remitida por el partido.

Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, la eliminación de esta caseta se debe al traslado del Distrito Macarena a su ubicación en la calle Costillares 13-15-17. Una eliminación que no es definitiva puesto que Fiestas Mayores "se reubicará en la futura ampliación" del Feria prevista para 2027.

El emplazamiento original del Distrito Macarena, en la calle Pascual Márquez 85-87-89, se ha visto afectada por el nuevo acceso peatonal a Tablada desde la calle Pascual Márquez, a la altura de Pepe Luis Vázquez, de modo que estará conectado el real con la avenida Juan Pablo II.

Por su parte, Cabrera ha cuestionado la "pérdida de un ingreso público" al suprimir esta caseta pública y los motivos que argumenta el Gobierno Local para tomar dicha decisión. "Aunque aducen que es un tema transitorio, es verdad que la licitación genera muchos problemas", ha precisado.

"Tenemos serias dudas de que para 2027 esté la ampliación de la Feria anunciada", ha afirmado Cabrera. En ese caso, según apunta, "no podría concretarse la reorganización prevista con la recuperación de la caseta pública perdida ahora".

"Este no es el formato propio de la Feria de Abril donde tienen que compartirse espacios de titularidad pública con espacios privados y, por tanto, estamos desnaturalizando cada vez más lo que es una Feria compartida y vivida por todas y todos", ha concluido el edil del PSOE.

Las casetas no renovadas respecto a otros años son las ubicadas en Costillares 56; Curro Romero 18 y 24; Gitanillo de Triana 70; Juan Belmonte 126, 171 y 217; Pascual Márquez, 75-77-79, y Pascual Márquez 100.

Con este nueva vía se pretende facilitar el tránsito, mejorar la evacuación, ordenar el acceso a taxis y autobuses y hacer más sencilla la gestión de residuos, permitiendo que las casetas conecten directamente con Juan Pablo II sin atravesar el real.

Esta prolongación será de uso exclusivamente peatonal, con albero compactado para este año, ya que está prevista la reurbanización de esta calle de cara a la Feria de Abril de 2027.