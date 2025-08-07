El PSOE de Sevilla le exige a Sanz que "ejecute ya" el soterramiento de la Ronda Urbana Norte

Archivo - El concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Javier Páez. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ponga fin a "las excusas" y el Gobierno municipal "ejecute ya" el soterramiento de la Ronda Urbana Norte.

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, "tras el anuncio del Ayuntamiento sobre el encargo de un informe técnico para estudiar las posibles reformas y la ampliación del proceso durante ocho meses", el grupo socialista de Sevilla ha señalado que "el gobierno municipal vuelve a mostrar su falta de planificación y compromiso real con el norte de la ciudad".

Asimismo, el concejal socialista Francisco Páez, ha criticado que el PP "se esconde tras un informe para justificar su inacción". El PSOE ha explicado que "el soterramiento fue una promesa del propio Sanz, presentada como una de sus grandes apuestas para coser los barrios del norte de la ciudad y mejorar la movilidad", por ello, han afirmado que actualmente, "queda claro que fue una promesa vacía, como tantas otras". Sevilla "no puede perder más tiempo", ha apostillado.

Por ello, los socialistas han exigido que "se realice de inmediato el proyecto de soterramiento, sin más estudios dilatorios, así como una planificación seria, con presupuesto y cronograma, no anuncios vacíos de contenido".

Además, el PSOE ha insistido, en que se debe aprovechar la oportunidad histórica de la construcción de la Línea 3 del Metro, para intentar coordinar las obras con el soterramiento, "gestiones que ya en su día aseguró el PP que estaba haciendo con la Junta de Andalucía".

"Pino Montano, San Diego, Los Príncipes, San Lázaro y Los Carteros no pueden seguir siendo ignorados por un alcalde que no escucha y no conoce la ciudad que gobierna. El soterramiento es un compromiso con la justicia territorial, la sostenibilidad y la calidad de vida. No más excusas. No más estudios. El momento es ahora", ha concluido el concejal socialista.