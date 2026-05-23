El PSOE de Sevilla pide que el Ayuntamiento "garantice" el 'Cheque Bebé' y lamenta infrafinanciación

Archivo - Una mujer con un carrito de bebé. Imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha instado al Consistorio a "cumplir con su compromiso" respecto al Cheque Bebé, misma vez que ha lamentado que la convocatoria " se ha retrasado más de un año y, una vez publicada, contempla únicamente una dotación de 1,7 millones de euros".

En una nota remitida por el grupo socialista, Sevilla capital podría situarse en torno a entre 5.500 y 6.000 nacimientos anuales, sin contar adopciones ni acogimientos, por lo que "solo para garantizar los 600 euros anunciados públicamente serían necesarios entre 3,3 y 3,6 millones de euros".

Por todo ello, el PSOE ha exigido al alcalde que "cumpla su compromiso y garantice que todas las familias que lo soliciten reciban íntegramente las cuantías anunciadas".