PSOE Sevilla pide al Ayuntamiento "implicación" para atender al alumnado tras el cierre de la residencia Flora Tristán

Archivo - Complejo Flora Tristán de Sevilla. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha instado al Gobierno de José Luis Sanz a que se "implique" en la protección del alumnado afectado por el cierre de la residencia universitaria Flora Tristán y a que "contribuya a garantizar la continuidad de su proyecto social y comunitario en el Polígono Sur".

En este contexto, Muñoz ha señalado en una nota que el cierre se hace necesario tras la existencia de un informe técnico que determina la necesidad de acometer reformas estructurales en el edificio. "La seguridad debe estar por encima de cualquier otra consideración", ha afirmado, subrayando que "la residencia debe permanecer cerrada el tiempo estrictamente necesario para ejecutar las obras con todas las garantías".

El portavoz socialista ha valorado la solución planteada por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) para atender a su alumnado mediante un sistema de becas que permita ofrecer alternativas residenciales durante el periodo de cierre.

En este sentido, ha defendido que el Ayuntamiento "debe mantener una interlocución permanente con la UPO, colaborar en la búsqueda de recursos y participar en una respuesta institucional coordinada". Muñoz ha denunciado además que el Gobierno municipal no haya renovado el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la UPO para reforzar el proyecto social de Flora Tristán y su vinculación con el Polígono Sur.

"El Ayuntamiento no puede considerar este asunto como algo ajeno", ha reclamado, advirtiendo de que "estamos hablando de estudiantes que viven en Sevilla y de un proyecto estrechamente vinculado al barrio y a sus entidades sociales".

Muñoz ha recordado que Flora Tristán "no es únicamente una residencia universitaria, sino un proyecto pionero de intervención comunitaria que conecta la universidad pública con el Polígono Sur". Por ello, ha advertido de que "el cierre no puede suponer el debilitamiento ni la desaparición del modelo social sobre el que se construyó la residencia".

"Las reformas deben servir para garantizar el futuro de la Flora Tristán, no para poner fin a su filosofía. Hay que proteger al alumnado y preservar el proyecto para que recupere plenamente su actividad cuando las instalaciones vuelvan a ser seguras", ha asegurado.

Asismimo, el Grupo Municipal Socialista ha considerado necesario que las instituciones implicadas informen con transparencia sobre el alcance de las deficiencias, el calendario de las obras, su financiación y las condiciones de reapertura.

Muñoz ha pedido al alcalde que convoque una reunión de trabajo con la UPO, el resto de universidades afectadas y las áreas municipales competentes para definir una respuesta conjunta. "Cerrar para reformar es una decisión necesaria. Proteger a los estudiantes y preservar Flora Tristán como proyecto social debe ser un compromiso de ciudad", ha concluido.