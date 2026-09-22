PSOE Sevilla pide explicaciones por los 431.970 euros adjudicados al proyecto anterior de la comisaría de Macarena

Archivo - Comisaría Policía Local Macarena. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado este martes 22 al Ayuntamiento que explique qué ha ocurrido con los 431.970 euros adjudicados para instalar la comisaría de Policía Local de Macarena en el Hogar Virgen de los Reyes, un proyecto "que ahora se abandona después de tres años para anunciar una nueva ubicación en el Hogar San Fernando".

Según ha concretado la formación en una nota, el nuevo anuncio es "una cortina de humo para evitar dar explicaciones sobre el fracaso del proyecto anterior y una huida hacia adelante para ganar tiempo de cara a los próximos meses". "Antes de anunciar una nueva comisaría, Sanz tiene que explicar qué ha pasado con la que llevaba tres años prometiendo, por qué se abandona ahora y qué ocurre con los 431.970 euros que el propio Ayuntamiento adjudicó para ejecutar las obras", ha señalado el concejal socialista Nacho González.

En contexto, la Junta de Gobierno Local adjudicó el pasado mes de febrero las obras de adecuación del Hogar Virgen de los Reyes por 431.970 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de seis meses. El propio Ayuntamiento presentó entonces la actuación como una de sus inversiones en materia de seguridad ciudadana.

"Estamos hablando de un proyecto que no era una simple idea. Había una ubicación decidida, un contrato adjudicado y un plazo de ejecución. Ahora todo eso desaparece y el Gobierno pretende empezar otra vez desde cero sin explicar qué ha ocurrido por el camino", ha insistido González.

En esta línea, el PSOE ha considerado que la "falta de concreción" del nuevo anuncio demuestra que el Gobierno municipal "se ha precipitado para tratar de cerrar cuanto antes la polémica generada por el abandono de la ubicación anterior".

Asimismo, el Ayuntamiento ha avanzado que la nueva comisaría se levantará en una parcela del Hogar San Fernando, con unos 580 metros cuadrados construidos en dos plantas y aparcamiento para 23 vehículos. Sin embargo, la información difundida "no concreta ni el presupuesto de la actuación ni la fecha de inicio de las obras ni cuándo podría entrar en servicio".

Para el PSOE, el Gobierno municipal intenta así "poner el contador a cero" después de tres años con el anterior proyecto. "Los vecinos de Macarena llevan tres años esperando una nueva comisaría. Sanz no puede pretender que ahora vuelva a empezar la cuenta atrás sin dar ninguna explicación sobre lo sucedido", ha añadido.

Al hilo, los socialistas han considerado que la elección del Hogar San Fernando plantea nuevas incógnitas. En junio de 2024, el propio Ayuntamiento anunció una inversión de 420.785,96 euros para reurbanizar la zona exterior del centro cívico y crear un espacio ajardinado para el vecindario y para la celebración de actividades. No obstante, aquella actuación "quedó posteriormente paralizada". En agosto de 2025, el Grupo Socialista reclamó públicamente su reactivación después de criticar que, catorce meses después de su presentación, las obras seguían sin terminar.

"Ahora anuncian otra gran actuación precisamente en un lugar donde ya existe una obra pendiente de más de 420.000 euros. El Gobierno tiene que explicar qué ha pasado con esa intervención y cómo encaja la nueva comisaría con lo que estaba previsto para el centro cívico", ha añadido.

Además, el PSOE ha planteado otra cuestión que consideran "fundamental", en concreto, en qué medida la instalación de una comisaría de Policía Local en esta parcela es compatible con los usos actuales y futuros del Hogar San Fernando como centro cívico.

Al respecto, el Grupo Socialista ha defendido que Macarena necesita unas instalaciones "adecuadas y dignas" para los profesionales de la Policía Local y para los vecinos que acuden a ellas, pero ha advertido de que una nueva sede por sí sola "no garantiza una mejor atención".

"Macarena necesita una comisaría en condiciones, pero también una dotación suficiente de agentes para prestar correctamente el servicio a los ciudadanos, tanto de manera presencial como atendiendo con agilidad las llamadas al 092", ha defendido.

En suma, para el PSOE, después de tres años de anuncios, el Gobierno municipal "debe abandonar la propaganda y ofrecer certezas". "Si ésta va a ser definitivamente la comisaría de Macarena, Sanz tiene que decir cuánto va a costar, cuándo van a empezar las obras y cuándo estará funcionando. Y antes de pedir a los vecinos que crean en una nueva promesa, tiene que explicar qué ha pasado con los 431.970 euros adjudicados para la anterior", ha concluido.