El PSOE de Sevilla pide explicaciones al Gobierno municipal por el trabajo de los serenos durante el temporal

Archivo - El concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Juan Tomás de Aragón, en foto de archivo. - PSOE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado explicaciones al equipo de gobierno sobre la prestación del servicio de ordenación de la convivencia ciudadana y los usos del espacio público, conocidos como serenos, durante esta semana, "en plena situación de emergencia meteorológica".

Estos días, ante el riesgo de inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos, se activaron distintos planes de emergencia y se recomendó a la ciudadanía evitar desplazamientos que no tuvieran carácter urgente, remarca el PSOE municipal en un comunicado. "En este contexto, el Grupo Socialista considera necesario aclarar por qué los serenos prestaron servicio en la vía pública y si este fue considerado un servicio esencial por parte del Ayuntamiento".

En este sentido, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha subrayado la importancia de analizar cómo se gestionó este servicio en una situación excepcional: "Creemos que es razonable preguntar si era necesario mantener a estos trabajadores en la calle en medio de un temporal, qué criterios se siguieron para ello y si se evaluaron adecuadamente los riesgos derivados de la caída de árboles, cornisas u otros elementos".

Desde el Grupo Municipal Socialista también se plantea si los serenos contaban con la indumentaria, los equipos de protección y los medios adecuados para desarrollar su labor con seguridad, así como si existen protocolos específicos y formación para actuar en escenarios de alerta climática.

Con el objetivo de obtener "respuestas claras", el Grupo Socialista ha registrado una pregunta para su respuesta oral en la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno, en la que se solicita al Ejecutivo local que explique las decisiones adoptadas, los criterios empleados y las medidas de prevención aplicadas en relación con este servicio durante el episodio de emergencia, así como el de otros trabajadores pertenecientes a empresas vinculadas al Ayuntamiento de Sevilla.