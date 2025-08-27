PSOE Sevilla pide explicaciones por la muerte de aves en el Tamarguillo y su "posible relación con la limpieza del agua"

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Juan Tomás de Aragón tras la aparición de gansos muertas por segundo día consecutivo en la laguna del parque Tamarguillo, ha solicitado al Consistorio que ofrezca "explicaciones claras y actúe con rigor". Asimismo, se ha cuestionado "si estas muertes están relacionadas con la falta de un sistema de oxigenación y limpieza del agua, y si realmente está garantizada la calidad del hábitat acuático, o si hay un problema de aguas estancadas y mal gestionadas".

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Arbolado, Parques y Jardines, ha decidido este miércoles el cierre temporal del Parque del Tamarguillo tras la aparición de nuevas aves muertas en la zona, que ya suman una veintena en los últimos dos días. Ante esta situación, De Aragón ha cuestionado si el Ayuntamiento "ha realizado controles recientes sobre los niveles de oxígeno y otros parámetros básicos de salubridad en el lago".

En relación con este hecho, el socialista ha recordado que su grupo ya expresó el pasado martes su "profunda preocupación" por la situación del parque tras el hallazgo de los primeros ejemplares muertos en la laguna. Asimismo, ha reiterado que el PSOE exigió al Gobierno municipal que "actuara y activara los protocolos sanitarios y, especialmente, aclarara si este lamentable episodio podría estar relacionado con deficiencias en el mantenimiento o la limpieza del lago".

Por último, De Aragón ha reclamado explicaciones, subrayando que "proteger a la fauna del parque es también proteger la calidad de vida de la ciudadanía, que merece disfrutar de espacios verdes seguros y saludables".