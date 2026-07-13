El PSOE de Sevilla plantea una "red real" de refugios climáticos para los más vulnerables ante la "inacción" de Sanz

Una persona se refresca en una fuente como imagen de recurso - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha elevado una propuesta al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla para exigir la puesta en marcha inmediata de una "red real y efectiva" de refugios climáticos que proteja a los más vulnerables ante la "inacción" del Gobierno Municipal. La concejala socialista Encarnación Aguilar ha instado al PP "a tomarse en serio una situación", que califican de emergencia de salud pública, "agravada por el aumento progresivo de las temperaturas medias".

Los socialistas recuerdan que en este verano de 2026 ya ha causado dos muertes en la capital hispalense y en solo una semana de ola de calor. Son datos que, según apuntan, "invitan a tomar medidas urgentes". Pese a la urgencia del problema, la concejala socialista cree que el Ayuntamiento "se ha puesto de perfil todos estos años", señala en una nota de prensa.

"Es la segunda vez que presentamos esta propuesta", ha subrayado. En este sentido, los cuatro centros deportivos habilitados como refugios climáticos cierran por la tarde los fines de semana, "justo en las horas de temperaturas más altas". La edil del PSOE también ha cuestionado que los centros cívicos se mantengan cerrados siempre a partir de las 14,30 horas.

En opinión de la concejala, "no se puede seguir trivializando el cambio climático ni mirar hacia otro lado. En Sevilla va a hacer más calor cada año y proteger a la población debe ser una prioridad absoluta", ha afirmado. "Es necesario un plan para que la gente sepa dónde puede acudir cuando tiene un problema de calor extremo, de cortes de luz y, sobre todo, que se centre en los barrios de atención preferente, en las personas más vulnerables", ha reclamado la edil.

La moción insta al Gobierno municipal a realizar un mapa, accesible en la web, que garantice al menos un refugio por distrito en horario que cubra las horas de mayor calor, incluyendo tardes, fines de semana y festivos. "Lo único que falta es voluntad política por parte del gobierno municipal", ha subrayado Encarnación Aguilar, ha concluido.