El PSOE de Sevilla propone crear un grupo de trabajo para elaborar un protocolo con el que actuar ante ciberataques

SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista elevará a la próxima Comisión de Fiscalización y Control al Gobierno para su debate previo al Pleno ordinario de octubre una moción para que el equipo del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, cree "de forma inmediata" un grupo de trabajo encargado de elaborar un protocolo de actuación administrativa en el caso de ciberataque.

Con esta iniciativa, se pretende, por un lado, organizar "cauces de información permanentes e instrucciones" hacia el personal del Ayuntamiento y hacia la ciudadanía; y, por el otro, establecer los procedimientos administrativos alternativos que garanticen el ejercicio de derechos básicos y el cumplimiento de los deberes por parte tanto de los vecinos como de empresas y autónomos.

Esta moción se justifica tras el ciberataque sufrido el pasado 5 de septiembre por el Ayuntamiento de Sevilla, sobre el que el PSOE reconoce en una nota de prensa "la rápida actuación y el gran esfuerzo" de sus servicios técnicos que "impidieron el acceso a datos personales por parte de los piratas informáticos, aunque el restablecimiento total de los servicios municipales tardará aún".

No obstante, más allá de la adopción de medidas de seguridad informática, "el ataque ha puesto de manifiesto una capacidad muy limitada de los servicios municipales para afrontar esta crisis. Además, la adopción de medidas no ha sido homogénea en cada servicio, lo que ha supuesto, cuando menos, un gran desconcierto tanto interno como de cara a la ciudadanía en la respuesta a este ciberataque. Por tanto, la reacción no debe producirse únicamente en el ITAS, sino que debe ser una respuesta de toda la Administración local", ha considerado el concejal socialista Juan Tomás de Aragón.

Aunque desde el PSOE entienden que la "prioridad" de los primeros momentos era atajar el ataque informático, "no es menos cierto que, tras organizarse los servicios técnicos especializados, se tendría que haber orquestado a la par un plan de continuidad con los procedimientos para garantizar el cumplimiento de deberes y ejercer derechos básicos".

"Los empleados públicos no han recibido una información precisa sobre su manera de actuar, ni los diferentes órganos municipales han recibido ninguna instrucción sobre un procedimiento de firma alternativo al habitual o sobre cómo tramitar expedientes que no pueden demorarse. Tampoco se ha establecido un procedimiento para armonizar a posteriori las resoluciones dictadas o los acuerdos adoptados para que no existan vacíos en la información de los archivos digitales. No se ha puesto en marcha una estrategia de comunicación integral con el personal municipal y con la ciudadanía en la que quedase claro el procedimiento de actuación. Dentro de la organización municipal hacían falta instrucciones, circulares y decisiones para abordar cómo afrontar la gestión diaria, y sobre todo, garantizar la seguridad jurídica tanto del propio Ayuntamiento como de las y los ciudadanos", reseña la moción socialista.

Para "contribuir a reforzar" los servicios municipales y la atención a la ciudadanía ante otro posible ciberataque, y teniendo en cuenta el crecimiento de la ciberdelincuencia, de la que nadie ni ninguna administración pública o empresa está libre, "proponemos, pues, elaborar un protocolo para la actuación de la plantilla municipal y procedimientos administrativos alternativos a los habituales, para garantizar la prestación del servicio público", ha abundado Juan Tomás de Aragón.

Junto con la petición de ese grupo de trabajo, la moción socialista plantea también que se eleve a la próxima sesión ordinaria de Pleno que se celebre, la aprobación del Plan Sevilla + Digital, cuya elaboración concluyó durante primavera pasada tras una amplia participación de empresas y quedó a expensas de aprobación plenaria, y que se inicien los trámites para la transformación de la organización del Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla en un organismo autónomo que preste servicios al propio Ayuntamiento, a los organismos autónomos municipales, al ICAS y a las empresas controladas por el Ayuntamiento de Sevilla.