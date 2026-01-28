El PSOE de Sevilla propone un pleno monográfico para "blindar" la vivienda pública y "frenar" los pisos turísticos

Foto de familia antes del inicio de las jornadas de vivienda asequible 'Luces Largas' impulsadas por el PSOE - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla y exalcalde, Antonio Muñoz, ha defendido este miércoles un "cambio profundo" en las políticas de vivienda y ha anunciado que pedirá un Pleno extraordinario para impulsar un paquete de medidas estructurales destinadas a garantizar el acceso a vivienda asequible.

Durante la inauguración de las jornadas de vivienda 'Luces Largas", Muñoz ha subrayado que el acceso a una vivienda digna es el principal problema social de España y especialmente de los jóvenes, y ha reclamado que la vivienda pase a ser "el cuarto pilar del Estado del Bienestar, al mismo nivel que la sanidad, la educación o las pensiones", informa el Grupo Socialista en una nota de prensa.

"El mercado, por sí solo, no garantiza la cohesión social. El verdadero reto es la vivienda asequible", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de que los precios actuales condicionan decisiones vitales como la emancipación, la elección de barrio o incluso la permanencia en la ciudad.

El portavoz del PSOE ha insistido en que el "desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda asequible" está provocando que los "jóvenes dejen de creer en el sistema democrático". Para abordar posibles soluciones a este problema en la jornada han participado "voces de peso" en el sector.

En este sentido, una de las protagonistas del foro ha sido la presidenta de Casa 47, la empresa estatal de vivienda, Leire Iglesias, quien ha destacado la necesidad de desarrollar un parque público nacional de vivienda que se equipare a la media europea, donde las viviendas protegidas representan el 9% de la oferta, en lugar del 1,5 como sucede en el caso español.

Asimismo, ha expuesto la necesidad de cambiar el concepto de vivienda asequible para que el precio se fije "en función de cuánto puede pagar la gente", en lugar del coste de la construcción. Para abordar de raíz el problema, Iglesias propone actuar desde tres polos distintos: ampliar las ayudas y la oferta, además de regular el mercado, "para que las viviendas públicas sean siempre públicas".

Es una receta que aplican en Barcelona, donde la declaración de zona tensionada ha tenido un impacto positivo en el mercado del alquiler. Tal como ha explicado, Joan Ramón Riera, comisionado de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, en menos de dos años se ha conseguido frenar la escalada de precios tras afrontar una subida del 78% en diez años.

"Hemos conseguido proteger a casi 700.000 personas de esta dinámica", ha recalcado. Forman parte de la estrategia barcelonesa, la amortización de 10.000 pisos turísticos y el compromiso de construir 1.000 viviendas públicas al año.

OTROS PONENTES EN LA JORNADA

En la jornada también han participado la directora de Andalucía y de las Oficinas Regionales de CBRE en España, Rosa Madrid, el gerente de Gaesco, Juan Aguilera, la doctora arquitecta y profesora de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, Reyes Gallegos y la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, Isabel Suraña.

Juntos han coincidido en la necesidad de encontrar vías de colaboración entre todos los frentes para dar respuesta a la emergencia habitacional y poner freno a la especulación sin que ello suponga un menoscabo para los intereses legítimos del sector privado.

Muñoz ha anunciado que el Grupo Socialista llevará al Ayuntamiento un Pleno monográfico sobre vivienda con una batería de propuestas centradas en ampliar el parque público, frenar la especulación y contener el impacto del turismo en los barrios.

MEDIDAS PLANTEADAS POR EL GRUPO SOCIALISTA

Entre las medidas adelantadas por Muñoz destaca el blindaje de la vivienda pública para evitar su descalificación y especulación futura; el límite de precios de Emvisesa al 80 % del máximo legal, tanto en venta como en alquiler, para garantizar precios realmente asequibles; la obligación de vivienda protegida en suelo municipal: "cualquier parcela pública vendida a promotores deberá destinarse a VPO con precios equiparables a los de Emvisesa".

Asimismo, el PSOE plantea una moratoria de nuevas viviendas turísticas y modificación del PGOU para que los apartamentos turísticos solo puedan ubicarse en edificios exclusivos; la prohibición de nuevos alojamientos turísticos en suelos residenciales del casco histórico; la declaración de 'zonas tensionadas' conforme a la Ley Estatal de Vivienda y el recargo fiscal a viviendas vacías y medidas contra la especulación inmobiliaria, entre otras.

El aumento del parque público, con capacidad paraconstruir 7.411 viviendas protegidas en los próximos tres años "si existe voluntad política", el refuerzo del modelo de Emvisesa "con más recursos y orientación al alquiler social permanente" también se encuentran entre ese paquete de medidas.

Muñoz ha sintetizado los debates de las jornadas en cuatro grandes conclusiones. Por un lado, ha destacado como primordial la permanencia de un parque público con el que nunca se pueda especular. A su vez, ha puesto el foco en la protección de los precios de la vivienda protegida para que no puedan darse precios de hasta 300.000 euros, como ha sucedido en Sevilla.

Junto a ello, el portavoz socialista ha subrayado la necesidad de regular el mercado, como demuestra el caso de éxito de Barcelona y de que exista la colaboración público-privada con innovación constructiva y rehabilitación de barrios, al tiempo que ha defendido la función social de la vivienda frente a su consideración como activo financiero, citando modelos como Viena o Singapur, y ha alertado del impacto de las 9.651 viviendas turísticas registradas en Sevilla capital sobre los precios y la expulsión de vecinos.