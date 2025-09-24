El PSOE de Sevilla propone prohibir nuevos alojamientos turísticos en suelo residencial

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, atiende a los medios. - PSOE DE SEVILLA

El portavoz socialista defiende el derecho de los vecinos a disfrutar de Sevilla

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, ha alertado este miércoles del "agotamiento del modelo turístico" de Sevilla y ha defendido el derecho de los vecinos a disfrutar de su ciudad "frente a la presión del turismo descontrolado". Aprovechando la cercanía con el Día Mundial del sector, Muñoz ha adelantado que, a la vista de los datos y de las impresiones de la mayoría de los empresarios de Sevilla, se puede hablar de un "estancamiento", de una "pérdida clara" de competitividad por parte de la ciudad.

Esto último se traduce en un sector que "pivota el modelo de alojamiento de las viviendas turísticas" y la ausencia de un plan estratégico "para el que es el principal motor económico, Fibes". En una nota de prensa, Muñoz ha subrayado que el actual crecimiento de los pisos turísticos "está rompiendo el equilibrio entre residentes y visitantes".

"Tenemos 28.486 plazas hoteleras frente a 47.335 plazas en viviendas turísticas, a las que se suman 10.644 en Alojamientos Turísticos (AT); de 9.975 viviendas, 2.563 se han registrado desde que Sanz es alcalde. El modelo no es sostenible ni conveniente para la ciudad y su regulación no ha servido para nada", ha advertido el portavoz.

Para frenar esta situación, ha anunciado dos medidas clave: una moratoria inmediata de nuevas licencias para pisos turísticos, siguiendo la senda de otras ciudades como Málaga; y la prohibición de nuevos alojamientos turísticos en suelos residenciales, eliminando la compatibilidad urbanística que permite transformar edificios de viviendas en apartamentos turísticos o en hoteles.

"Lo que necesitamos son más viviendas para los sevillanos y sevillanas, no más pisos turísticos", ha enfatizado Muñoz, quien ha insistido en que cualquier crecimiento en materia de alojamiento debe centrarse, en cualquier caso, en el segmento hotelero de calidad, de 4 y 5 estrellas. Además, ha alertado de la grave pérdida de competitividad de Fibes, cuyo nivel de actividad ha pasado de más de 70 eventos, entre congresos y ferias, en 2022 a una veintena este año.

Asimismo ha avisado de la desaparición de Sevilla de eventos como el World Football Summit, "por poner algún ejemplo". "El que debía ser el gran motor económico y turístico de Sevilla está muy gripado", ha señalado. Para Muñoz, "gobierne quien gobierne, Sevilla es una ciudad lo suficientemente atractiva para que el turismo no desaparezca, pero el turismo hay que gobernarlo, hay que gestionarlo, hay que tener claras cuáles son tus prioridades y por eso pido un plan estratégico".

Muñoz ha insistido en la idea de contar con un plan director para los próximos años, "para reducir al máximo la improvisación" y, sobre todo, para que decidamos entre todos, con el sector privado y el sector público, "cuál es el modelo que queremos propiciar en la ciudad de Sevilla".

"Esto no lo podemos dejar a la libertad, por así decirlo, del mercado, porque nos podemos encontrar con varias sorpresas", ha comentado Muñoz, que lamenta que el Consejo Local del Turismo, creado en el anterior mandato, haya dejado de reunirse", ha concluido.