El PSOE de Sevilla reclama "dignidad y derechos" para las personas mayores frente "al abandono de la Dependencia"

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla y su portavoz, Antonio Muñoz, han mostrado su respaldo a las movilizaciones convocadas por UGT y CCOO el próximo 1 de octubre en las ocho provincias andaluzas, "en defensa de los derechos de las personas mayores y del cumplimiento efectivo de la Ley de Dependencia", reclamando así "dignidas y derechos" frente "al abandono de la Dependencia".

Según ha informado la formación en una nota de prensa, en este momento la Ley de Dependencia "sufre sus mayores retrasos y recortes con 609 días, récord de espera a nivel nacional, plazas residenciales concertadas al 48% de su capacidad y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio en condiciones precarias".

Los concejales socialistas han mantenido una reunión con los representantes de los sindicatos para trasladarles el apoyo del Grupo Socialista a sus reivindicaciones y su compromiso "de seguir defendiendo los derechos de las personas mayores desde el ámbito local".

"El envejecimiento de la población no puede convertirse en un problema de abandono institucional", ha afirmado Muñoz tras la reunión con los sindicatos y conocer algunos datos "preocupantes".

Según afirma la citada nota de prensa, 5.000 andaluces han muerto en lo que va de año esperando "lo que les correspondía por derecho". El PSOE tacha así de "intolerable" la situación que "vulnera la dignidad de nuestras personas mayores". "En Andalucía 52.959 personas continúan en lista de espera y el tiempo medio para acceder a una prestación alcanza los 565 días, triplicando el máximo legal de seis meses", han afirmado.

El Grupo Municipal Socialista ha alertado de que esta situación supone "una vulneración sistemática de derechos" y ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que "actúen con urgencia" para reducir los tiempos de espera y garantizar la aplicación de la Ley de Dependencia; aumentar los recursos y el presupuesto destinado a prestaciones y servicios incrementando las plazas públicas en residencias y centros de día entre otras medidas.

Igualmente, el Grupo Municipal Socialista también ha instado al Ayuntamiento a que reúna el Consejo de Personas Mayores, para el desarrollo de las actuaciones que se realizan y para hacerle partícipe y conocedor, por ejemplo, del programa de 'La Soledad no deseada', que se ha realizado "a espaldas del Consejo, que no fue convocado a la mesa constituida por el Gobierno municipal para este fin".