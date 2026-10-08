El PSOE de Sevilla reclama a la Junta la rehabilitación integral del barrio de Santa Isabel en San Juan de Aznalfarache

Archivo - La diputada del Grupo Socialista Verónica Pérez interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista por Sevilla Verónica Pérez ha reclamado este jueves al Gobierno andaluz que "traslade a los vecinos y vecinas de la barriada de Santa Isabel en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) toda la información sobre plazos y ejecución de las obras de rehabilitación que la alcaldesa del PP no les da", además de que ha exigido al Ejecutivo autonómico que acometa la rehabilitación integral de esta barriada, financiada por fondos europeos, para que unas 200 viviendas "no se queden fuera de las mejoras que se están desarrollando".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Verónica Pérez ha llevado a la Comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz la "demanda de los vecinos y vecinas del barrio de Santa Isabel de conocer la información real sobre las obras, su grado de ejecución y los plazos, ya que la alcaldesa del Partido Popular no se las facilita".

En este sentido, la parlamentaria socialista ha indicado que fue el anterior Ayuntamiento gobernado por el PSOE el que "impulsó el proyecto de rehabilitación de estas viviendas en un barrio humilde, que necesita de la acción de las administraciones públicas".

El proyecto, financiado con 5,7 millones procedentes de fondos europeos Next Generation, "supuso una gran esperanza para los vecinos y vecinas de esta barriada de San Juan de Aznalfarache", ha manifestado Verónica Pérez. Sin embargo, según ha criticado "después llegó el PP al consistorio y todo cambió. Las obras se demoraron y la información no les llega a los vecinos y vecinas".

Por ese motivo, la parlamentaria socialista ha reclamado al Gobierno andaluz "que traslade a los vecinos y vecinas la información real de las obras que la alcaldesa no les da" y ha demandado a la Consejería de Vivienda que "lleve a cabo la rehabilitación integral de este barrio, ya que se están arreglando 304 viviendas de las 528 que hay en total".