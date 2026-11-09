PSOE de Sevilla tilda la vivienda de "gran reto social" y exige al PP que "deje de bloquear soluciones en el Congreso"

El candidato socialista Francisco Toscano (i), con el alcalde de Lebrija, Pepe Barroso, en un acto de precampaña en la localidad del Bajo Guadalquivir - PSOE

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE de Sevilla al Congreso de los Diputados Francisco Toscano ha defendido este lunes, 9 de noviembre, en Lebrija la "apuesta decidida" del Partido Socialista por solucionar el problema del acceso a la vivienda, al que ha calificado como "la gran cuestión generacional de nuestro tiempo y el principal reto social de la nueva etapa política".

Toscano, ha contrapuesto "la inacción y el bloqueo" del Partido Popular con "la determinación" del Ejecutivo central, "que ya ha financiado más de 21.600 viviendas de nueva construcción o rehabilitación a precio asequible en el conjunto de la provincia de Sevilla", remarca la formación en un comunicado.

"El Gobierno de Progreso no ha eludido su responsabilidad y ha desarrollado una legislación estatal que permite limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas. Si en Andalucía no se aplica, es por la absoluta falta de voluntad del Gobierno del PP y Vox, que prefieren permitir que los precios suban de manera incontrolada", ha aseverado Toscano.

El candidato socialista ha interpelado directamente al PP ante la convalidación en el Congreso de los dos nuevos reales decretos de vivienda: "¿Va a seguir el PP dándole la espalda a los vecinos de Sevilla? ¿Va a volver a defender los intereses de los grandes tenedores frente a los pequeños propietarios, inquilinos y jóvenes que buscan su primer hogar?".

TRES PILARES PARA GARANTIZAR UN BIEN DE PRIMERA NECESIDAD'

Francisco Toscano ha desgranado los tres grandes campos de acción que abandera el PSOE para dar solución a la crisis residencial: coordinación entre Administraciones, financiación y legislación adecuada. Respecto a la financiación, el candidato ha resaltado tanto la dotación de 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda como la incorporación de suelo público del Estado desglosado de antiguos terrenos de Defensa e Interior --como la cárcel de Ranilla o el Cuartel de Artillería en la capital-- para levantar vivienda asequible.

"La cooperación institucional es la que permite que Lebrija y otros municipios promuevan vivienda pública. Sería imposible que un ayuntamiento por sí solo pudiera financiar toda la demanda que requiere su pueblo. Por eso, el Partido Socialista aborda la vivienda no como un mero bien de mercado, sino como un bien de primera necesidad y una conquista social indispensable", ha subrayado Toscano,

Asimismo, el candidato socialista ha subrayado el "arraigo municipalista" de la candidatura del PSOE para trasladar las soluciones reales de los pueblos sevillanos.

'LEBRIJA: EJEMPLO DE GESTIÓN LOCAL'

Por su parte, el alcalde de Lebrija, Pepe Barroso, ha hecho especial hincapié en el impulso del modelo público de vivienda en la localidad a través de la empresa municipal Inmuvisa. Barroso ha destacado la finalización de las obras de 34 nuevas viviendas y otras seis en la calle Perales, con una inversión superior a los 4 millones de euros, que se suman a las 45 entregadas recientemente en la calle Caleta.

"Estamos hablando de un esfuerzo inversor que roza los 8 millones de euros, de los cuales cerca de siete millones han sido aportados directamente por el Gobierno de España para garantizar un derecho fundamental consagrado en la Constitución", ha afirmado el regidor.

Asimismo, Barroso ha agradecido el respaldo continuo del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Lebrija para hacer frente a otras prioridades del municipio, como la inyección de 25 millones de euros para paliar los daños de los temporales en el sector agrícola y en las infraestructuras rurales. El alcalde ha anunciado, además, el próximo inicio de las inversiones de la Estrategia EDIL del Ministerio de Hacienda, que transformarán la ciudad en los próximos cuatro años "con proyectos clave" como la conversión de la caseta municipal en un auditorio para 2.000 personas, el nuevo cine de la calle Tejar y obras hidráulicas de prevención de inundaciones.

"Frente a quienes recortan, la gestión de los ayuntamientos socialistas y el respaldo del Gobierno demuestran que no todos los partidos hacemos las mismas políticas", ha concluido el regidor.