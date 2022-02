PSOE y UP de Sanlúcar (Sevilla) avisan que el alcalde ocupa el cargo de forma "alegal" tras ser expulsado de su partido

Consideran que "debe acreditar su legitimidad y demostrar que tiene apoyos suficientes o bien dimitir"

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Después de que el pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) diese cuenta de la declaración como ediles no adscritos del alcalde, Juan Salado, y de tres ediles más de su equipo de gobierno al ser todos ellos expulsados del Grupo Independiente Sanluqueño (GIS), con el que habían ocurrido a las elecciones municipales de 2019, los grupos municipales del PSOE y de Unidas Podemos han alertado de que el alcalde ostenta el poder "de manera alegal y sin ninguna legitimidad", pues tampoco era el candidato de dicha fuerza independiente en las elecciones de 2019.

Durante la última sesión plenaria, recordémoslo, el Ayuntamiento de Sanlúcar formalizaba tal extremo merced a un informe previo de la Secretaría General y la Vicesecretaría municipal, sobre la comunicación del "acuerdo firme de expulsión" aprobado por el GIS respecto a los mencionados cuatro concejales de dicho partido, entre ellos el actual alcalde, Juan Salado, quien accedió al poder en junio de 2021 tras la renuncia de Eustaquio Castaño (también del GIS) al poder y a su acta de concejal.

Eustaquio Castaño renunció a la Alcaldía y a su acta de concejal alegando "motivos de salud y recomendación médica", pesando sobre él una condena firme a cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Previamente, había cesado como responsable de Recursos Humanos y otras materias al concejal del grupo independiente Sanlúcar Activa, Manuel Macías, quien atribuía su cese a no haber "hecho lo que quiere el alcalde", motivando así la salida de dicho grupo independiente del gobierno de coalición conformado entonces entre GIS, el PP y Sanlúcar Activa.

EL ACUERDO DE GOBIERNO

Por si fuese poco, en el pleno en el que hizo oficial su decisión de dimitir fue aprobada una moción promovida por todos los grupos de oposición, el PSOE, Unidas Podemos, Sanlúcar Activa y Vox; para reprobarle por aspectos como su condena judicial, su "nula acción de gobierno" o la "grave crisis política" de su equipo con diferentes alteraciones.

A tal efecto, durante la votación correspondiente a la designación de nuevo alcalde, la candidatura de Juan Salado cosechó los seis votos del GIS y el de la edil del PP; mientras la del socialista Raúl Castilla (otrora alcalde de la localidad) obtuvo los votos de los cinco miembros del PSOE y los dos de Unidas Podemos, siendo proclamado Salado como nuevo alcalde al ser la lista del GIS la más votada en las elecciones municipales de 2019.

Tras ello, a instancias del GIS, previo acuerdo "firme" para la expulsión del alcalde de las filas del partido junto con tres de sus concejales del Gobierno local, en el que se integra el PP y de nuevo el edil de Sanlúcar Activa; el pleno daba cuenta de la declaración de todos ellos como ediles no adscritos, esgrimiendo la líder del GIS, Consuelo Cantos, que estos ediles no han tenido la necesaria "comunicación, lealtad y compromiso" con el partido, mientras ellos acusan al partido de "irregularidades" y de no cumplir los trámites.

POR "IMPERATIVO LEGAL"

Tras dicho pleno, los grupos municipales del PSOE y de Unidas Podemos han expuesto que "Juan Salado fue designado alcalde por imperativo legal tras la dimisión del anterior alcalde", pues en la sesión de investidura se alzó con el poder porque su candidatura y la del socialista Raúl Castilla empataron a siete votos, y la norma estipula que si ninguna candidatura alcanza la mayoría absoluta del pleno, prevalece la lista más votada, en este caso la del GIS.

En ese sentido, el PSOE y Unidas Podemos consideran que, "siendo el único motivo de su designación como alcalde ser el candidato del GIS", al no haber sido el cabeza de lista de dicha fuerza en las elecciones municipales de 2019 y haber quedado fuera del partido, Salado "ostenta la alcaldía de manera alegal y sin ninguna legitimidad", porque "ni fue votado como candidato" a la Alcaldía en 2019 "ni el pleno le dio su apoyo" expreso en la última sesión de investidura al empatar a siete votos con la candidatura del PSOE.

Para tales partidos, "podría considerarse el proceder del alcalde como un engaño al pueblo, si lo que denuncia el GIS se demuestra cierto. Esta afirmación se basa en que hasta ser elegido, Salado mantuvo la apariencia formal de pertenencia al GIS para obtener la Alcaldía, pese a que ya proclamaba públicamente (incluso en la radio municipal) que no era miembro de ese partido y que no se sentía sujeto a obediencia al mismo, mientras se mantenía en el grupo político que le permitía acceder a la Alcaldía".

Por tanto Raúl Castilla (PSOE) y Vicente Terenti (UP-IU) consideran que "Juan Salado debe acreditar su legitimidad, demostrar que tiene apoyos suficientes o bien dimitir", porque "no puede ocupar la Alcaldía retorciendo la ley para pasar por encima de la voluntad de los sanluqueños".