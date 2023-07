El PSOE valora ser "muro de contención" el 23J y aspira a recuperar la Alcaldía de Sevilla "en el menor tiempo posible"

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha valorado este martes que los socialistas sevillanos hayan sido "muro de contención" de un Gobierno de España de "la derecha y la ultraderecha" tras los resultados de las elecciones generales del domingo 23 de julio y ha subrayado que "uno de los grandes objetivos para los próximos años" es "recuperar la Alcaldía de Sevilla en el menor tiempo posible" después de que el pasado 28 de mayo Antonio Muñoz no lograra revalida el cargo.

En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, el también presidente de la Diputación de Sevilla ha remarcado que el PSOE "ha vuelto a pintar de rojo" la provincia. "La sintonía entre el PSOE y Sevilla, Sevilla y el PSOE, sigue manteniéndose intacta", ha sostenido. "La verdadera encuesta es no dar por válido nada hasta que no llega el último voto y no se recuentan todas las papeletas", ha esgrimido.

Ha prometido, no obstante, un "análisis" de "todos los resultados" en la provincia, donde se han producido sorpresas como la victoria del PSOE en Los Palacios y Villafranca, feudo de IU desde hace años. "Los resultados son suficientemente satisfactorios", aunque, ha anunciado, "conforme vayan avanzando los días, haremos análisis más locales, más comarcales, para saber por qué en algunos territorios de la provincia no hemos sido capaces de llegar con la nitidez del mensaje que sí hemos llegado en otras zonas".

El secretario general del PSOE de Sevilla ha destacado, por último, que en la "victoria" del 23J "se demuestra que los sevillanos han votado con cabeza, con reflexión, y que eran unas elecciones muy importantes. Evidentemente, que el PSOE vuelva a ser la opción preferida de manera importante por los sevillanos nos llena de orgullo".