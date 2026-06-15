Publicada en el BOP de Sevilla la aprobación inicial del proyecto de 45 viviendas en el antiguo Puesto de los Monos

Varias personas transitan junto al antiguo Puesto de los Monos, en la avenida de Moliní en el cruce con la Palmera - FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla ha publicado este lunes, 15 de junio, el anuncio del trámite de información pública acordado por la Junta de Gobierno de Sevilla, que en sesión celebrada el día 5 de este mes aprobó, inicialmente, el estudio de ordenación de la parcela donde se levantaba el antiguo restaurante Puesto de los Monos y donde ahora se proyectan 45 viviendas.

El solar, de 2.302 m2 y situado en el número 1 de la avenida de Moliní, junto a la Palmera, "llevaba años sin desarrollar y podrá acoger un nuevo edificio residencial plurifamiliar en línea con el entorno urbano de la zona". La iniciativa está promovida por GS Building SL, tal como se destaca en el citado anuncio del BOP, consultado por Europa Press.

De este modo, el estudio aborda el incremento de su edificabilidad de forma notable, pasando de 1.381,2 m2 a 5.300 m2, y el número de viviendas permitido hasta alcanzar las 45. En cuanto a la altura, estaba previsto que aumentara de tres a siete plantas.

Este trámite de información pública será de 20 días, que se inicia con la presente publicación en el portal web y finaliza a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El documento estará disponible en la página web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA), donde podrá consultarse, así como en las dependencias del Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia, en la isla de la Cartuja.

Durante este trámite podrán presentarse cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla, en forma presencial o telemática, en los registros autorizados o en la plataforma de presentación de documentación de la GUMA, ya sea telemáticamente o de forma presencial.

El estudio de ordenación contempla, además, la cesión de 1.243 m2 para Sistemas Generales y Locales, así como la cesión del 10% del incremento de aprovechamiento urbanístico, que igualmente se sustituirá en metálico.