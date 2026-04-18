La Puebla de los Infantes (Sevilla) acoge a decenas de pilotos este fin de semana en la Feria de Vuelo de Las Candelas

Archivo - Los parapentes vuelven a La Puebla de los Infantes. (Foto de archivo). - LAS CANDELAS - Archivo

LA PUEBLA DE LOS INFANTES (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La Puebla de los Infantes (Sevilla) acoge este fin de semana la XXIX edición de la concentración de Paramotores y Feria del Vuelo Las Candelas 'Paramotores', que se celebra a orillas del pantano de José Torán.

Esta edición se desarrolla de forma extraordinaria en abril, dado que los temporales de febrero obligaron a aplazar la fecha inicialmente prevista --entre los días 31 de enero y 1 de febrero--, coincidiendo con la fiesta que da nombre a la concentración, según se detalla en un comunicado de la organización de este evento que cumple 29 años en esta edición.

De esta manera, hasta La Puebla de los Infantes llegan pilotos de todas partes del mundo que se desplazan 'ex profeso' para participar en este evento, el primero de la temporada en Europa. Entre ellos estarán los mejores especialistas de este deporte, como el granadino Ramón Morillas, varias veces campeón del mundo, o los integrantes del equipo nacional de paramotor.

Todos ellos, según destacan desde la organización, "volverán a hacer las delicias de los muchos espectadores que se acerquen al campo de vuelo", situado en un entorno natural "incomparable".

En esta ocasión, se repetirá la experiencia de habilitar vuelos para personas con alguna discapacidad, de forma que, por cuarto año, podrán volar en un 'trike' adaptado al efecto y "experimentar, acaso por primera vez, la sensación de volar". La organización ofrecerá estos vuelos de forma gratuita que organiza en colaboración con Cocemfe Sevilla.

A orillas del pantano de José Torán se ubica una zona que acogerá la feria del Vuelo, donde los mejores fabricantes del mundo aprovechan esta temprana cita del mundo del paramotor para ofrecer sus novedades, de forma que esta la cita se ha convertido también en "un auténtico referente para este deporte".

La cita cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo y la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes. El evento se complementa con un concurso de fotografía de Las Candelas y otro de disfraces, dotados de "suculentos premios".