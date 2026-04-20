PP-A afirma que Montero "no deja" el escaño en el Congreso porque se dedica "a tapar los escándalos" del Gobierno

El director de campaña del PP-A y cabeza de lista por Córdoba, Antonio Repullo, este lunes - PP-A

CÓRDOBA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña del PP-A y cabeza de lista por Córdoba al Parlamento, Antonio Repullo, ha manifestado este lunes que la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, "no deja" el escaño en el Congreso porque se dedica "a tapar los escándalos" del Gobierno de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, Repullo se ha pronunciado así a raíz de la comparecencia de Montero este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en plena precampaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

"María Jesús Montero viene a intentar tapar todas esas irregularidades en el caso de Vicente Fernández, el presidente de la SEPI, un cargo de libre designación que designó ella de manera personal y que protegió en su momento", ha manifestado Repullo.

Para Repullo, este modo de proceder con Vicente Fernández es un "un 'modus operandi' de la hasta hace semanas vicepresidenta primera del Gobierno de España: "Protegió a (José Luis) Ábalos o Santos Cerdán, lo que le convierte en cómplice".

"Una cómplice que quiere mantener ese escaño (en el Congreso) para protegerse de eventuales situaciones que le puedan aparecer desde el punto de vista judicial, ya que mucho tiempo está dedicando a tapar esos líos y esa corrupción que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez", ha agregado.

Asimismo, ha indicado que María Jesús Montero "ha intentado quitarse de en medio" de la comisión de investigación de la SEPI, pero la Junta Electoral Central "le ha dicho que tiene que ir a dar explicaciones".

Para Repullo, la candidata del PSOE-A a la Junta viene de ese pasado del PSOE que se "dedicaba a tapar irregularidades y no investigar y a no defender los intereses de Andalucía, sino tapar a los amigos y aquellos compañeros que estaban involucrados en temas de corrupción".

El coordinador de campaña ha señalado que, frente a ello, en "Andalucía estamos en otro momento", el de la "transformación que viene de la mano de la vía andaluza de Juanma Moreno y de esa estabilidad que necesitamos".