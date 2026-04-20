El PSOE presenta en Granada una candidatura "preparada y ganadora" para "defender lo público"

El PSOE presenta la candidatura de Granada para las elecciones andaluzas. - PSOE

GRANADA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha presentado en el Cuarto Real de Santo Domingo la candidatura socialista a las elecciones andaluzas, un equipo "de mujeres y hombres", que, según ha dicho, representan un proyecto "progresista, comprometido con la provincia y preparado, del que saldrá el próximo gobierno de la Junta".

Fernández ha destacado que se trata de "una candidatura experimentada y ganadora, que conoce bien el territorio y encarna los valores del PSOE", con una línea política clara basada en "la recuperación de la calidad de los servicios públicos y su defensa frente a la privatización".

"De todo lo que nos iguala como sociedad, como es la sanidad, la dependencia y la educación pública y la universidad, que tiene una importancia fundamental en Granada", ha agregado.

Ha subrayado el carácter feminista de la candidatura, encabezada por Olga Manzano, "una mujer experimentada, con trayectoria en el ámbito municipal y parlamentario, que conoce de primera mano las necesidades de la ciudadanía y las consecuencias de las políticas de Moreno Bonilla" y ha apuntado el valor de las mujeres, "con experiencia acreditada en la gestión pública y con capacidad para garantizar que los servicios públicos funcionen y lo hagan bien".

También ha destacado la presencia de hombres "con una trayectoria igualmente avalada por la gestión pública y vinculados al municipalismo, capaces de trasladar la voz de la ciudadanía a los espacios donde se toman las decisiones".

Durante su intervención, Fernández ha denunciado que Granada "está padeciendo los recortes y las políticas de Moreno Bonilla, orientadas a debilitar los servicios públicos que tanto nos costó conseguir y favorecer su privatización. Algo que no vamos a consentir".

Frente a ello, ha defendido que la candidatura socialista "representa justo lo contrario, la defensa, el refuerzo y la ampliación de los servicios públicos", bajo el liderazgo de María Jesús Montero, "una mujer que sabe gestionar, que cree en lo público y que quiere revertir el modelo del PP".

Fernández ha asegurado que en estas elecciones el PSOE "sale a ganar" para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía con medidas como "rescatar la sanidad pública del colapso, garantizar una educación accesible y de calidad, reforzar la dependencia y asegurar oportunidades para los jóvenes".

"Gobernar es elegir. Nosotros elegimos proteger". "El próximo 17 de mayo no jugamos mucho, ya que tenemos que decidir entre un modelo que deteriora lo público y normaliza la desigualdad o uno que refuerza derechos y mejora la vida de la gente para que viva con dignidad, como el acceso a la vivienda. Como dice María Jesús Montero, nos jugamos la vida", ha dicho.

Fernández ha apelado a la movilización para lograr "un gobierno progresista al frente de la Junta, que esté a la altura de Andalucía y de Granada y que impulse el desarrollo industrial, tecnológico y del conocimiento, que apueste por nuestros pueblos, por nuestros agricultores y ganaderos y que, además, corrija la falta de inversiones por parte de la Junta en esta provincia, ninguneada por el PP".

"Para que haya igualdad de oportunidades y un futuro digno para esta tierra, necesitamos que María Jesús Montero con su capacidad de gestión demostrada sea la próxima presidenta andaluza", ha concluido.

Por su parte, la cabeza de lista al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha señalado que el 17M "elegimos entre resignarnos ante el destrozo de los servicios públicos o avanzar en igualdad, para acceder a lo público con las mismas condiciones y garantías con independencia del bolsillo y a la familia a la cual pertenezcamos".

Manzano, que lidera una candidatura formada por 9 mujeres y 8 hombres con una trayectoria "intachable", ha asegurado que "no nos resignamos ante la Andalucía a dos velocidades que está construyendo Moreno Bonilla".

"Nos vamos a emplear a fondo para contarle a la ciudadanía lo que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno andaluz", ha indicado para abogar por "ganarnos la confianza de quien dice que necesita cambios, de quienes tienen serias dificultades para poder hacer una vida normal o de aquellas familias que no tienen respuesta del sistema sanitario público a su enfermedad o carecen de prestación de la dependencia para tener una vida mucho mejor".

Tras incidir en que "nos vamos a dejar la piel por defender los servicios públicos", Manzano ha afirmado que el PSOE de Granada cuenta con una "lista ganadora, que sale a ganar y a escuchar y a poner solución a los problemas de las y los granadinos".

"Tenemos el corazón pensando y volcado en esta provincia, con un claro objetivo, el interés general de la gran mayoría", ha concluido.