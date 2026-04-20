UGT y CCOO desvinculan del 17M que el acto central del próximo 1 de mayo vaya a ser en Málaga: Se decidió ya en 2025

El secretario general de CCOO, Unai Sordo (d), y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (i), durante una rueda de prensa para presentar las movilizaciones del Primero de Mayo, así como su participación en la de Málaga capital, a 20 de abril de 2026, e - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID/SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han presentado este lunes en rueda de prensa la campaña de movilizaciones del 1 de Mayo, que este año va a tener en Málaga el escenario de su acto central al que ellos mismos acudirán, en vez de en Madrid como es habitual, un cambio que los líderes sindicales han explicado que se adoptó ya a finales del año pasado y que, por tanto, no guarda relación con la convocatoria de elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, cuya campaña empieza precisamente ese día 1 de mayo.

De esta manera, y pese a que lo común es que los líderes sindicales participen en la movilización de Madrid, tanto Álvarez como Sordo han indicado que desde el pasado noviembre estaban barajando la posibilidad de hacerlo en Málaga, ya que es el escenario de alguna de las reivindicaciones sindicales para este 1 de Mayo, como el encarecimiento de la vivienda, por lo que han negado cualquier motivación política detrás de este cambio en referencia a que ese fin de semana se inicia la campaña electoral andaluza.

Así, Pepe Álvarez ha explicado que, el pasado 25 de noviembre, tanto Unai Sordo como él mismo mantuvieron una reunión con los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, y decidieron que el "acto central" del próximo 1 de mayo iba a ser en Málaga, algo de lo que ambos líderes venían "hablando desde hace años", según ha apuntado.

El secretario general de UGT ha subrayado que, entre las reivindicaciones con las que "está cargado" este año el 1 de mayo figura "explícitamente el tema de la vivienda", y Málaga es un ejemplo de ciudad que "permite visualizar de manera muy clara los problemas de vivienda que hay" en España, en forma de "falta de vivienda para los trabajadores a unos precios asequibles y razonables", ha abundado.

"NO ES LA PRIMERA VEZ" QUE EL ACTO CENTRAL ES FUERA DE MADRID

Por su parte, el líder de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que "no es la primera vez" que el acto central del 1 de mayo se vaya a celebrar fuera de Madrid, ya que "hace una década" se trasladó a Bilbao, y "unos años antes" a Valencia.

Ha defendido que tiene "todo el sentido descentralizar de vez en cuando la manifestación central del 1 de mayo", algo que considera "bueno", y ha coincidido con Pepe Álvarez en apuntar que "evidentemente no tiene nada que ver" esta decisión "con el adelanto electoral" del presidente de la Junta --las próximas elecciones andaluzas tocaban en principio como muy tarde en junio, cuatro años después de las de 2022--, porque "desde finales del año anterior ya veníamos pergeñando un poco esta posibilidad".

Además, el dirigente de CCOO ha sostenido que tiene "todo su sentido" el que la manifestación central se celebre en Málaga este año porque los sindicatos convocantes quieren que "la reivindicación de una vivienda asequible sea uno de los vectores centrales de este primero de mayo, y Málaga de alguna manera es uno de los ejemplos más paradigmáticos de las causas por las que la vivienda se está encareciendo de una forma inasumible en nuestro país", según ha abundado.

'DERECHOS, NO TRINCHERAS'

De esta manera, durante la rueda de prensa, ambos líderes sindicales han animado a las personas trabajadoras a unirse a las más de 100 movilizaciones que realizarán por el Día del Trabajador bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

Las movilizaciones de este año buscará reivindicar el 'No a la guerra' y que los buenos datos macroeconómicos deben llegar a los bolsillo de las personas trabajadores a través de una mejora salarial y una fiscalidad justa.

En este sentido, Sordo ha llamado a reforzar la protección de los hogares, sobre todo los que están por debajo de la renta media, para lo que ha recordado la propuesta de CCOO y UGT para el nuevo acuerdo salarial, que supone un incremento de los salarios de entre un 4% y un 7% para este 2026, el 2027 y el 2028.

"No puede haber casi 11 millones de personas en el país con salarios estancados", ha reivindicado, a la vez que ha afirmado que si se siguen incrementado los precios debido al conflicto en Oriente Próximo, se deberán sacar ayudas directas como, por ejemplo, transferencias de 300 euros a los hogares españoles con sueldos por debajo de la renta media, lo que tendría un coste menor que la subvención a carburantes puestos en marcha durante la guerra de Ucrania, o subir este año de nuevo el salario mínimo interprofesional (SMI).