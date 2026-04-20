Márquez (PSOE) dice que al PP "todo le parece mal" y "le "molesta que Sánchez venga a Huelva"

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata por Huelva al Parlameto, María Márquez, este domingo en el acto del PSOE-A en Gibraleón con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha dicho este lunes que el PP "siempre está en la crítica" y "todo le parece mal", en referencia a las críticas de los populares onubenses sobre que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se refiriera este domingo en su visita a Gibraleón a cuestiones provinciales.

A preguntas de los periodista a este respecto tras mantener una reunión con Freshuelva, Márquez ha manifestado que "si quiere el Partido Popular, que nos escriba los discursos para los mítines a los dirigentes del Partido Socialista" y considera que a los populares onubenses "les molesta que el presidente del Gobierno del país venga a una provincia como Huelva, que además se ha visto claramente beneficiada por todas las políticas que ha hecho el gobierno de España, especialmente en materia de pensiones".

"Cuántas personas que trabajan en el sector agrícola en la provincia, trabajadoras del manipulado, han visto cómo las políticas del Gobierno de España han mejorado su calidad de vida, un salario mínimo que estaba en torno a los 700 euros y que ahora supera los 1.200 euros", ha remarcado poniendo de ejemplo a trabajadoras de este sector con el que se ha reunido.

La líder socialista ha subrayado que "ese es el compromiso del Gobierno de España con los trabajadores, con trabajadores de sectores tan importantes para la provincia" como este y ha afirmado que los socialistas onubenses se sienten "profundamente orgullosos del presidente del Gobierno". "Ayer Huelva respondió claramente, los progresistas de Huelva respondimos a la visita del presidente del gobierno del país", ha añadido.

Finalmente, Márquez ha destacado que Pedro Sánchez "conoce bien esta provincia" y "esta comunidad autónoma", toda vez que ha aseverado que, "sin duda, va a ser un aliado para Andalucía a partir del 18 de mayo, cuando María Jesús Montero sea la presidenta de la Junta".