La Puebla de los Infantes (Sevilla) recupera 16 años después su 'Feria de la Tapa'

Presentación del cartel de la 'Feria de la Tapa' de La Puebla de los Infantes, en Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

LA PUEBLA DE LOS INFANTES (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de La Puebla de los Infantes ha presentado en la Casa de la Provincia su 'Feria de la Tapa 2025', que se celebrará los días 26, 27 y 28 de septiembre. El evento regresa tras 16 años y combina "gastronomía, cultura y diversión familiar en una renovada edición".

Según ha informado la Diputación en una nota de prensa, la Feria contará con nueve establecimientos locales, que ofrecerán tapas tradicionales y creaciones con productos autóctonos.

La gastronomía se combina así con visitas guiadas a lugares históricos como el castillo, lavaderos públicos 'Las Pilas', ermitas y el Museo del Agua, y se completa "con música, exposiciones y un ambiente familiar, creando una experiencia única e irresistible".

Así, la institución provincial ha incidido en las actividades ofertadas, como eventos ecuestres, carrera de cintas y rutas a caballo por la feria y bares del municipio; mercadillo artesanal con productos locales o demostraciones en vivo de arranque y parada de motores antiguos, así como tractores a tamaño real y en miniatura motorizados.