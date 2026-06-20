Un pueblo de Sevilla rechaza la construcción de una planta de biogás por su cercanía a Doñana y a zonas residenciales

Distancia entre la planta de biogás de Benacazón y la Urbanización La Juliana - GOOGLE MAPS

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla) ha anunciado la presentación de alegaciones técnicas dentro del procedimiento de evaluación ambiental abierto para el proyecto de una planta de tratamiento de biogás y metano, que contempla una capacidad de gestión de hasta 140.000 toneladas anuales por su cercanía a zonas residenciales y al entorno de Doñana.

Según ha informado la alcaldesa del municipio, Clara Monrobé, a través de un mensaje en la red social Facebook, la administración local y los colectivos vecinales disponen de un plazo de 30 días hábiles para formalizar la oposición por la vía administrativa.

Paralelamente, se está constituyendo una plataforma ciudadana para coordinar un calendario de movilizaciones informativas y dar difusión al caso, ante la cercanía de la futura planta a la Urbanización La Juliana, con más de 500 viviendas, un colegio (CBS), parques y zonas verdes, y ubicada a menos de 3 kilómetros del punto previsto y que según indica una de las vecinas, ha sido "ignorado y omitido" en los informes de la empresa promotora.

Asimismo, el municipio ha advertido que esta exclusión obvia el impacto real sobre una zona residencial en la que "conviven miles de vecinos y existen centros educativos".

Por otro lado, la carretera A-474, que cruza los pueblos de Bollullos de la Mitación, Aznalcázar y Benazacón y que cuenta con dos carriles (uno para cada sentido) que en muchos kilómetros, a causa de la falta de visibilidad es de línea continua. Según han señalado vecinos de esta urbanización, el trasiego constante de camiones de alto tonelaje en esas carreteras sería "un peligro para la seguridad vial de los vecinos que circulamos por estos pueblos".

PROXIMIDAD A DOÑANA Y AFECCIÓN RESIDENCIAL

Entre los principales argumentos jurídicos y medioambientales del Consistorio, recogidos en la declaración de la alcaldesa, ha señalado que el emplazamiento propuesto se sitúa a 240 metros de los límites de la Reserva de la Biosfera de Doñana, lo que la administración califica como un "riesgo potencial para el entorno natural".

Además, los informes técnicos municipales han considerado "insuficientes" los análisis de impacto odorífero (malos olores) aportados por la promotora, alertando de posibles incidencias por emisiones en las viviendas colindantes y en la salud pública.

Finalmente, los servicios técnicos municipales han sostenido que la instalación es "incompatible" con las normas territoriales y urbanísticas vigentes orientadas a la protección del paisaje y del suelo agrario de la comarca del Aljarafe.

Los vecinos de ambos municipios han indicado que están organizándose para trabajar en conjunto contra la construcción de esta planta, como el caso de unos vecinos de Benacazón que han creado la plataforma vecinal 'Stop Biogás Aljarafe-Doñana'.