El Puerto de Sevilla contabiliza 57 escalas hasta agosto, un 11,7% más que en el mismo periodo de 2025

Archivo - Dos cruceros atracados en uno de los muelles de Sevilla, en foto de archivo - AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de cruceros en el Puerto de Sevilla registra una evolución favorable en lo que llevamos de 2026. En este sentido, hasta agosto, los muelles han contabilizado 57 escalas, lo que supone un 11,7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y ello ha ido acompañado de un incremento, a su vez, del número de cruceristas.

Para 2026 se esperan unas 90 escalas (+9,3%), incluyendo la Belle de Cadix con puerto base en Sevilla, frente a las 82 que se llevaron a cabo el año anterior, con más de 23.800 cruceristas, un número muy elevado si se compara con las 23 que estaban previstas en 2015.

Muchas de esas embarcaciones no son desconocidas en la ciudad. Es el caso del crucero de lujo Azamara Quest, un buque 'boutique' con cerca de 600-700 pasajeros. Otro de ellos es el Star Legend, de 135 metros de eslora y 20 metros de manga, y unas 330 personas a bordo. Por su parte, el Silver Shadow, que estuvo en Sevilla en 2021, con capacidad para 388 cruceristas y 302 personas de tripulación, elegía 2026 para su regreso.

Por otro lado, la apuesta de Scenic por el destino Sevilla se reforzaba este año al coincidir por primera vez las escalas de dos de sus buques insignia: el Scenic Eclipse I y II, dos cruceros gemelos de alta gama que transportaron en mayo a más de 350 pasajeros. Los dos barcos, procentes de Tánger (Marruecos), permanecieron una noche en Sevilla y partieron hacia Portimão (Portugal) y Marbella, respectivamente.

Solo en la temporada de primavera, se había programado en Sevilla el atraque de 22 de estas embarcaciones, el primero de ellos el pasado 27 de marzo con el Azamara Journey como protagonista. La última escala la efectuó el Seaborn Venture, el 14 de junio. Además, llegaron al puerto hispalense el Corinthian, el Azamara Quest, el Scenic Eclipse, el World Voyager, y el mencionado Star Legend, entre otros.

Durante la semana de la Feria de Abril fueron tres los cruceros que atracaron en la ciudad: Hanseatic Nature, que solicitó prolongar su estancia unos días, con capacidad para 230 pasajeros y una tripulación de 175 personas; Clio, de 100 metros de eslora, otro de los buques habituales en Sevilla, con 90 pasajeros a bordo, y Evrima, un crucero de lujo de la compañía Ritz-Carlton, con 190 metros de eslora y capacidad para cerca de 300 pasajeros.

NUEVA TERMINAL DE CRUCEROS

La nueva terminal de cruceros y megayates del Puerto de Sevilla, entre los muelles Delicias y Tablada, opera desde finales del mes de abril con el firme propósito de atraer escalas "de mayor valor añadido" y posicionar a la ciudad como referente en lo que a turismo de alto nivel adquisitivo se refiere y "destino clave" tanto para cruceros como para grandes yates.

Global Ports Holding Limited (GPH), en colaboración con Ocean Platform Marinas (OPM), logró una concesión de 25 años para la explotación de dicha terminal, que abarca una superficie de 5.100 metros cuadrados, que incluye la actual del muelle de Delicias, los paseos marítimos adyacentes y la línea de atraque. También incluye 1.548 metros cuadrados en el Muelle Tablada para la nueva terminal de cruceros, que se ubicará en uno de los almacenes históricos del puerto o tinglados, dentro del futuro Distrito Urbano Portuario.