El Puerto de Sevilla tramita una solicitud de Airbus para ocupar una parcela en terrenos portuarios

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha tramitado una solicitud de Airbus Defence and Space SA de modificación sustancial de la concesión administrativa de que es titular en la zona de servicio del puerto para ocupar una parcela perteneciente al dominio público portuario estatal, situada en la calle José Delgado Brackenbury.

Así aparece publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press. Una parcela relacionada con la construcción de pista y "cerca de la entrada de aviones construidos o reparados en la factoría", consistente en la ampliación de su superficie "con destino a zona de aparcamientos para su personal".

En este sentido, conforme a lo establecido en los artículos 88 y 85.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, se somete dicha solicitud a información pública por un plazo de 20 días, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOE, el pasdado 11 de diciembre.

Ello, con el fin de que los interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen procedentes, "haciendo constar que la documentación se encuentra de manifiesto en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Sevilla", situadas en la Avenida de Moliní, en concreto en el Área de Secretaría General, en horario de lunes a viernes, salvo inhábiles, de 10,00 a 13,00 horas.

Al respecto, las alegaciones se presentarán a través de la actual Sede Electrónica de la Autoridad Portuaria de Sevilla en el siguiente enlace: 'https://reg.redsara.es/' con los requisitos de acceso que en la misma se establecen, o en caso de ser el interesado persona física se podrá concertar para su presentación una cita previa con el Registro General de la Autoridad Portuaria.