Querella de Vox contra el alcalde de Camas (Sevilla) por infidelidad en custodia y daños en documentos públicos

En el centro de la imagen, el portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, muestra la querella contra el alcalde de Camas (Sevilla) por infidelidad y daños en documentos públicos. - VOX EN ANDALUCÍA

CAMAS (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha anunciado este miércoles la presentación de una querella contra el alcalde de Camas (Sevilla), Víctor Ávila, en el ejercicio de la acusación particular por la posible comisión de varios delitos.

Entre ellos señala infidelidad en la custodia de documentos y daños en los documentos o bienes públicos, encubrimiento o destrucción de pruebas, usurpación o acceso indebido a dependencias municipales, así como prevaricación o abuso de autoridad y vulneración de la Ley Orgánica Protección de Datos (LOPD), según la documentación facilitada a los medios de comunicación.

Gavira ha aludido en declaraciones a los medios a "los hechos que ya conocen muchos andaluces", en alusión al vídeo que se difundió donde se ve a una empleada municipal destruyendo papeles, para recordar entonces que el alcalde de Camas "salió al principio diciendo que esto era una niñería", según una nota de este partido.

El portavoz de Vox en el Parlamento autonómico ha subrayado que "el alcalde dijo después que no conocía a nadie", antes de precisar que "se ha demostrado que el señor alcalde se había hecho fotos con estas personas precisamente".

Gavira ha explicado que el alcalde "dice que ha despedido a esta persona que de noche entró en las dependencias para destruir esa documentación" y le ha recriminado al alcalde que "se calla la responsabilidad que puede tener por estos hechos".

Ha asegurado que el regidor "no sabe que se puede estar cometiendo un delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos, que puede haberse producido un delito de daños en documento o en bienes públicos, un delito de encubrimiento o de destrucción de pruebas, un delito de usurpación o acceso indebido a las dependencias municipales y un delito de prevaricación o de abuso de autoridad o un delito de vulneración de la protección de datos".

"Ni los socialistas ni los populares están por encima de la ley, ya estamos cansados de que unos y otros nos tomen el pelo a todos los andaluces y nosotros vamos a ejercitar todas las acciones legales oportunas para sentarlos en el banquillo", ha concluido afirmando Gavira.