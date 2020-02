Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla muestra el trabajo de los radiofísicos a los más jóvenes en la Semana de la Ciencia

Publicado 20/02/2020 12:38:03 CET

La jefa de Protección Radiológica ofrece una charla a alumnos de Bachillerato y les enseña las instalaciones

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla ha ofrecido una charla y una visita a sus instalaciones para acercar el trabajo de los radiofísicos en el ámbito sanitario a los más jóvenes que se encuentran decidiendo su futuro profesional en el marco de la Semana de la Ciencia.

Así, la especialista del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica, Beatriz Mateo, ha sido la encargada de impartir la charla 'Física y Medicina: ¿una extraña pareja? Logaritmos y partículas que salvan vidas' a un grupo de alumnos de la rama de Ciencias de la Salud de Primero de Bachillerato del IES Llanes, en Sevilla, quienes además se encuentran celebrando su I Semana de la Ciencia y la Tecnología.

Durante su intervención, según un comunicado, Beatriz Mateo les ha descubierto las aplicaciones que tiene la física de radiaciones en medicina, tanto en diagnóstico como en terapia, y cuál es el papel de un físico en cada uno de los servicios que emplean radiaciones ionizantes, tales como Radioterapia, Medicina Nuclear o Radiodiagnóstico, entre otros.

Asimismo, la radiofísica les ha intentado despejar ciertos miedos en torno a las radiaciones no ionizantes presentes en el microondas, wifi o las telecomunicaciones como el móvil, dado que "son ondas que no tienen energía suficiente como para arrancar electrones a los átomos y que, por tanto, no tienen capacidad de provocar efectos nocivos".

No obstante, les ha recomendado basarse siempre en fuentes fiables para saber qué medidas de protección debemos tomar ante las radiaciones, así como conocer bien las herramientas con las que uno trabaja y permanecer en estudio constante para seguir avanzando en este sentido.

Algunas de las salidas profesionales que ha destacado Beatriz Mateo en su charla ha sido técnico superior, médico nuclear, oncólogo radioterapeuta o radiofísico, porque "hacen falta muchos tipos de especialistas en todos los hospitales para que trabajen en equipo", ha remarcado.

Con este tipo de acciones, desde el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa se pretende contribuir a educar y desterrar falsos mitos sobre las radiaciones ionizantes, al tiempo que se pone de manifiesto el avance alcanzado en el uso seguro y eficaz de este valioso instrumento, sin el que la medicina de hoy en día no podría entenderse.

Tras la ponencia, los alumnos han realizado una visita a las instalaciones de los servicios de Radioterapia, Medicina Nuclear, PET-TC y Radiodiagnóstico, donde han podido conocer 'in situ' con el médico nuclear Andrés Durán y el jefe del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica, Rafael Linares, cómo se interrelaciona el trabajo de los radiofísicos con estas especialidades y la actividad diaria del centro hospitalario.