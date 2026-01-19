Quirónsalud recuerda que la preparación final para la Media Maratón de Sevilla debe centrarse en la recuperación

Felipe del Valle, especialista en Nutrición del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, y Daniel Cansino, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón. - QUIRÓNSALUD

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Especialistas en nutrición y ejercicio físico del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón han recordado de cara a la Media Maratón de Sevilla, que se celebra este domingo, 25 de enero, que la recta final de la preparación "no debe centrarse en acumular más kilómetros, sino en cuidar el cuerpo y facilitar la correcta recuperación". Por esta razón, "hay ajustar la alimentación, mantener una adecuada hidratación y reducir el volumen y la intensidad del entrenamiento resultan especialmente claves para afrontar correctamente la prueba".

La alimentación y la hidratación adquieren un papel relevante en los días previos a una media maratón, ya que influyen de forma directa tanto en el rendimiento como en la recuperación y la prevención de molestias. Según ha explicado en una nota Felipe del Valle, especialista en Nutrición del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, "una planificación nutricional adecuada en esta última semana permite llegar a la carrera con las reservas de energía optimizadas, favorecer la regeneración muscular y evitar problemas digestivos o episodios de fatiga innecesaria el día de la prueba".

En este contexto, ha explicado que "no es el momento de probar alimentos nuevos ni suplementos desconocidos", señalando que "lo recomendable es priorizar los hidratos de carbono de calidad para asegurar las reservas de energía, aumentando de forma progresiva el consumo de pasta, arroz, patata, pan o cereales, acompañándolo de frutas y verduras".

Además, Del Valle ha indicado que "es importante mantener una buena ingesta de proteínas y cuidar especialmente la hidratación, bebiendo agua de forma regular durante toda la semana, pero evitando concentrar la hidratación únicamente el día previo a la carrera".

AJUSTAR EL ENTRENAMIENTO PARA EVITAR LESIONES

En cuanto al entrenamiento, los profesionales han recomendado reducir el volumen y la intensidad durante los últimos días, manteniendo sesiones cortas y suaves que ayuden a conservar sensaciones sin generar fatiga acumulada. "Entrenar de más en esta fase no aporta beneficios y sí aumenta el riesgo de sobrecargas musculares, molestias articulares o pequeñas lesiones que pueden comprometer la participación en la prueba", ha explicado Daniel Cansino, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

Además, ha hecho hincapié en que "el descanso cobra en esta recta final un papel fundamental". "Dormir bien, respetar los tiempos de recuperación y evitar actividades físicas exigentes fuera del entrenamiento ayudan al organismo a asimilar el trabajo realizado durante las semanas previas", ha apostillado.

En este sentido, Cansino ha apuntado que "es necesario no ignorar señales de alerta como dolores persistentes o fatiga excesiva". "Ante cualquier molestia, reducir la carga y priorizar la recuperación puede marcar la diferencia entre llegar en buenas condiciones o verse obligado a parar", ha señalado.

CINCO PUNTOS MÉDICOS SEÑALIZADOS

La Media Maratón de Sevilla volverá a contar con el apoyo de Quirónsalud como Proveedor Médico de Salud en una edición que, por primera vez, superará los 20.000 corredores inscritos, 3.000 más que en la edición anterior. Como en ediciones anteriores, el Medio Maratón de Sevilla contará con un total de cinco puntos medicalizados señalizados por Quirónsalud para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir.

Asimismo, como refuerzo al dispositivo asistencial, un equipo de ocho fisiorunners acompañará a los participantes a lo largo del circuito, prestando asistencia en movimiento para aliviar sobrecargas musculares y apoyar a los corredores durante la prueba. Además, se habilitarán tres puntos fijos de atención, que contarán con un fisioterapeuta y una zona específica destinada al estiramiento, ofreciendo a los corredores un espacio de asistencia durante la carrera.

En los últimos años, Quirónsalud ha cuidado de la salud de los participantes en pruebas de referencia como la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Mitja Marató de Barcelona, la Carrera Nocturna de Toledo, la Behobia-San Sebastián o la TotalEnergies Media Maratón de Málaga, entre otras.