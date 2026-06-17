Quirónsalud reúne a más de 60 adolescentes del Polígono Sur de Sevilla para promover el bienestar emocional

Representates de la Fundacion Quironsalud, hospitales Quironsalud Sagrado Corazon e Infanta Luisa, Fundacion Alalá e IES Poligono Sur - QUIRÓNSALUD

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa de la Fundación Quirónsalud para la promoción de hábitos de vida saludable entre adolescentes, 'Stay Healthy', ha vuelto a reunir a 60 jóvenes del Polígono Sur en torno al bienestar emocional a través de la creatividad, el aprendizaje y la expresión artística como vías para abordar la salud mental desde una perspectiva cercana y positiva.

Según ha detallado la compañía en una nota de prensa, para esta edición, los contenidos educativos de 'Stay Healthy' se han adaptado y rediseñaron bajo el formato de Mindfest, una propuesta concebida para acercar la promoción de la salud mental a los adolescentes a través de una experiencia más participativa, dinámica y cercana a sus intereses.

De esta manera, Más de 60 alumnos del IES Polígono Sur han participado en esta iniciativa, que ha combinado actividades formativas, espacios de reflexión y propuestas creativas en torno al bienestar emocional, comenzando con la jornada arrancó con la sesión 'Lo que necesitamos saber sobre salud mental', que ha abordado de forma práctica algunas de las principales cuestiones relacionadas con el cuidado de la salud mental durante la adolescencia.

Tras ello, los estudiantes realizaron distintos talleres sobre sueño, salud digital y prevención de adicciones a sustancias, guiados por profesionales del ámbito educativo en colaboración con especialistas sanitarios como la jefa del servicio de Psicología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Raquel Calero, y la médica del servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Erika Cortés.

El encuentro ha incluido además un "picnic saludable" con el propósito de "reforzar hábitos de alimentación equilibrada". Como cierre, los jóvenes han disfrutado de un momento artístico junto a Fundación Alalá, que ha dinamizado una actividad colectiva con guitarras y cajones flamencos, poniendo especial atención en la expresión emocional y la participación como herramientas para favorecer el bienestar y la convivencia.

QUIRÓNSALUD REFUERZA SU COMPROMISO POR LA COMUNIDAD Y LAS AULAS

Durante este último curso, el programa 'Stay Healthy' ha desarrollado en Sevilla un total de 18 talleres dirigidos a estudiantes de primero a cuarto de ESO, alcanzando a más de 500 alumnos de cuatro centros educativos: IES Polígono Sur, Colegio Cristo Rey Sevilla, IES Bellavista y Colegio María Madre de la Iglesia. A esta labor se han sumado también dos sesiones específicas para familias, con el objetivo de reforzar el papel de la comunidad educativa en la promoción de hábitos de vida saludable y el bienestar de los adolescentes.

En esta nueva edición, la salud mental, entendida desde un enfoque trasversal y adaptado a las distintas etapas educativas, se ha consolidado como la temática principal a petición de los propios centros educativos.

El resto de las sesiones han abordado cuestiones clave para la salud y el desarrollo de los jóvenes, como el sueño, la prevención de adicciones a sustancias, la nutrición o la salud digital, reafirmando el compromiso de Fundación Quirónsalud y de los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa con la educación en salud y la promoción de un estilo de vida saludable.