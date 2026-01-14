Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla incorpora al doctor Martín Bohórquez como jefe de Medicina Interna

El doctor Rafael Martín Bohórquez, nuevo jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón. - QUIRÓNSALUD

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla ha incorporado como nuevo jefe del servicio de Medicina Interna al doctor Rafael Martín Bohórquez. "Ello supone un importante refuerzo" para el citado servicio, "que desempeña un papel esencial en la atención a pacientes pluripatológicos, crónicos complejos y en el apoyo transversal a otros servicios del hospital".

El doctor Martín Bohórquez es especialista en Medicina Interna y cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito hospitalario, con experiencia tanto en la atención clínica al paciente complejo como en la coordinación de equipos multidisciplinares, tal como detalla el centro hospitalario en un comunicado.

A lo largo de su carrera, ha desarrollado su labor asistencial en distintos centros sanitarios, y ha participado de modo activo en proyectos de mejora de la calidad, optimización de procesos clínicos y formación de profesionales sanitarios.

La Medicina Interna es una "especialidad clave" dentro de los procesos asistenciales diarios. Los internistas intervienen "de forma decisiva" en el diagnóstico y tratamiento de patologías complejas, en la gestión de ingresos hospitalarios y en la continuidad asistencial, "actuando como eje coordinador entre diferentes especialidades y niveles asistenciales".

De esta manera, "su labor resulta fundamental para garantizar una atención eficiente, humanizada y centrada en las necesidades reales de los pacientes", concluye el comunicado.