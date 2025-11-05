Rafael Escuredo presenta en Sevilla su novela sobre Chaves Nogales, 'Recuerda. El sueño liberal'

Presentación en la Casa de la Provincia de Sevilla de la novela 'Recuerda. El sueño liberal', de Rafael Escuredo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo ha presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla su libro 'Recuerda. El sueño liberal de Chaves Nogales', editado por Eolas Ediciones, una obra que recrea los años en que el periodista sevillano vivió el comienzo de la Segunda República, la Guerra Civil y el exilio.

Según ha informado la institución provincial en una nota, acompañado por la dirigente socialista Amparo Rubiales y el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, Escuredo ha enmarcado que la novela supone "una suplantación de Chaves Nogales desde el respeto", con el objetivo de rendir homenaje a su legado y reflexionar sobre la polarización política de aquella época.

"Es una reconstrucción libre, aunque ajustada, de un tiempo en el que los bloques de izquierdas y derechas no llegaron a acuerdos, lo que condujo al 18 de julio de 1936 y a la guerra civil", ha apostillado.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha dado la bienvenida al autor y a los asistentes, destacando la relevancia del libro y la vigencia de los valores que evoca. "Escuredo se mete en los zapatos de Chaves Nogales, con el sosiego y la perspectiva que dan los años, para revivir el pensamiento de una figura esencial de nuestro periodismo", ha relatado al respecto.

Fernández ha subrayado además que 'Recuerda' "llega en un momento en que vuelven a amenazar los fanatismos y las posturas excluyentes que erosionan la convivencia diaria", y ha añadido que "es enriquecedor que un veterano de la política como Rafael Escuredo recupere el sueño liberal de Chaves Nogales, para volver al respeto al adversario, la igualdad y la inclusión".

Según Escuredo, la obra pretende reivindicar la figura de Chaves Nogales como símbolo del liberalismo humanista, el diálogo y la moderación, valores que considera esenciales "para comprender la historia y afrontar el presente desde la tolerancia y la memoria".