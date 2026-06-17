Raphael regresa "ilusionado" a la Plaza de España con Icónica y asegura que no se retirará: "Tengo sueños por cumplir"

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista linerense Raphael actuará este jueves, 18 de junio, en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, en la Plaza de España de Sevilla, un escenario que ha descrito como "uno de los lugares más mágicos donde un artista puede actuar" y al que llega "muy feliz e ilusionado" por reencontrarse con este espacio en el que actuó por primera vez en 1959, en una cita de especial carga emocional, en la que ha asegurado además que no se retirará aún de los escenarios porque todavía tiene "sueños y proyectos por realizar".

En una entrevista concedida a Europa Press, el artista --que aguarda el estreno en Netflix de la serie 'Aquel'-- ha adelantado que el público puede esperar un concierto "con música en directo, emoción y un recorrido muy completo por mi carrera". El repertorio incluirá temas de su último trabajo, 'Ayer... aún', su homenaje a la canción francesa, así como sus grandes clásicos, entre los que ha citado 'Mi gran noche', 'Yo soy aquel' y 'Qué sabe nadie', entre otros.

En este contexto, ha señalado que en el repertorio de sus conciertos siempre busca "equilibrar el repertorio clásico con canciones más recientes". No obstante, ha reconocido que hay temas que forman parte de la historia compartida con su público y que resultan imprescindibles: "Imagínate un concierto sin 'Mi gran noche' o 'Qué sabe nadie'. El público me pediría la devolución de la entrada", ha bromeado.

Asimismo, ha recordado que su primera actuación en Sevilla tuvo lugar en 1959, en esta misma Plaza de España, dentro de los antiguos Conciertos de España, por lo que este regreso le resulta especialmente emotivo: "Volver tantos años después al mismo lugar es muy emocionante". Del mismo modo, ha destacado que actuar en este enclave "es una maravilla", ya que se trata de "uno de los lugares más impresionantes de España, con una belleza y una energía muy especiales", a lo que se suma el público sevillano, lo que, a su juicio, convierte la velada en "una noche difícil de olvidar".

"ANDALUCÍA TIENE DUENDE Y APORTA AUTENTICIDAD AL ARTE"

En este contexto, ha señalado que Andalucía aporta al mundo de la cultura y, especialmente, a la música, un elemento diferencial, "el duende", independientemente del género artístico. "Andalucía tiene una manera muy especial de entender el arte y la emoción. Hay una autenticidad y una verdad que atraviesan cualquier manifestación que nace aquí", ha afirmado.

Por otro lado, el artista ha subrayado su vínculo con Andalucía, al asegurar que cada rincón de la comunidad "tiene algo especial para mí porque es mi tierra y siempre he sentido una conexión muy profunda con toda Andalucía", ha señalado. Asimismo, ha recordado que dedicó a la comunidad uno de los discos más importantes de su carrera, 'Andaluz'. "Mi trayectoria profesional está llena de recuerdos en cada rincón de Andalucía", ha añadido, haciendo hincapié en que la comunidad "forma parte de mi historia desde el principio".

Además, ha puesto en valor la relación que siempre ha mantenido con el público andaluz, al que considera "uno de los más entendidos y sensibles que existen". En este sentido, ha resaltado que Andalucía posee "una riqueza cultural y musical extraordinaria", algo que, a su juicio, se refleja en la manera de escuchar y vivir la música. "Es un público exigente, pero también muy generoso cuando conectas con él", ha apostillado.

El cantante ha asegurado que está "disfrutando muchísimo" de su gira 'Raphaelísimo', que comenzó el año pasado y le ha llevado recientemente por México, Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico. "Ahora retomamos la gira en España y cantar en Sevilla siempre es una alegría", ha afirmado.

"NO SABRÍA VIVIR LEJOS DE LA MÚSICA"

Tras más de seis décadas de trayectoria, Raphael ha señalado que "la ilusión sigue siendo la misma" al subirse al escenario, aunque ahora lo hace con "más serenidad". "Antes los nervios tenían más protagonismo; ahora salgo al escenario más tranquilo, pisando huevos. Disfruto mucho más de cada instante", ha explicado, al tiempo que ha destacado que "tengo la fortuna de dedicarme a mi vocación y cantar para la gente sigue siendo una de las mayores alegrías".

Asimismo, ha destacado que su motor sigue siendo "la vocación" y ha reconocido que siente "más respeto que nervios" antes de cada actuación. "Siempre quiero hacer las cosas lo mejor posible, pero la experiencia ayuda y ahora afronto esos momentos con serenidad y muchas ganas de disfrutar", ha añadido.

El artista ha reconocido que ha vivido numerosos momentos decisivos a lo largo de su carrera, aunque considera que sus participaciones en Eurovisión en 1966 y 1967 fueron "uno de los hitos más importantes", ya que contribuyeron de forma decisiva a su proyección internacional.

Sobre las claves para conectar con distintas generaciones, Raphael ha asegurado que "no hay secretos", exponiendo que sólo "hay trabajo, disciplina, constancia, mucha pasión por lo que uno hace y voluntad de seguir aprendiendo y evolucionando". "Lo peor que puede hacer un artista es quedarse detenido en el pasado", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que algunas de sus canciones han adquirido un significado distinto con el paso del tiempo, ya que, según ha explicado, "evolucionan junto al público y al propio artista". Como ejemplo ha citado 'Mi gran noche', un tema que, según ha recordado, "cuando se publicó no tuvo la repercusión que alcanzó después". "Hoy es una canción que ha trascendido generaciones", ha afirmado.

'MI GRAN NOCHE' EN EL CONCIERTO DE BAD BUNNY: "ES EMOCIONANTE QUE UNA CANCIÓN SIGA TAN VIVA"

En este sentido, ha relatado que hace unos días pudo comprobar su vigencia durante uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid, donde la canción sonó durante un interludio y fue coreada por todo el estadio. "Fue emocionante comprobar cómo una canción puede seguir tan viva décadas después", ha manifestado.

El cantante ha asegurado que, tras décadas en la música, ha aprendido que "el verdadero éxito es acostarse cada noche con la conciencia tranquila, haciendo lo que uno ama y rodeado de los suyos", al tiempo que ha destacado que los momentos difíciles "siempre dejan enseñanzas", porque "te obligan a crecer, a relativizar y a valorar lo importante".

Asimismo, ha subrayado que la industria ha cambiado "muchísimo" desde sus inicios, marcados por su paso por las escolanías de San Antonio y Jesús de Medinaceli y el premio a la mejor voz infantil de Europa que obtuvo a los nueve años en el Festival de Salzburgo (Austria). "La revolución digital ha transformado por completo el consumo de música y ha traído nuevos desafíos, como la inteligencia artificial", ha señalado.

"NO SIGO MODAS, PERO ESTOY ATENTO A LOS ARTISTAS COMO ROSALÍA QUE MARCAN EL PULSO"

No obstante, considera que el sector atraviesa "un momento muy interesante" y ha puesto como ejemplo a Rosalía, de quien ha destacado "una propuesta muy personal y una discografía muy interesante". En este contexto, ha asegurado que siempre está abierto a colaborar con las nuevas generaciones, ya que supone "una forma maravillosa de aprender y compartir experiencias". "No me interesa seguir modas, pero sí estar atento a lo que sucede y a los artistas que marcan el pulso de cada época", ha abundado.

Por último, el cantante ha asegurado que aún le quedan muchos retos artísticos por afrontar, ya que "cuanto más tiempo llevas en esta profesión, más consciente eres de todo lo que queda por descubrir". "La música es un universo infinito y siempre aparecen nuevas formas de expresarse", ha afirmado.

Ante ello, ha reconocido que todavía mantiene "sueños y proyectos por realizar", porque "el día que un artista deje de tener ilusiones probablemente sea el día en que deba plantearse retirarse. Y ese no es mi caso", ha recalcado, al tiempo que ha señalado que su objetivo de cara a su cita en la Plaza de España es "emocionar, compartir canciones y sentimientos" con el público.