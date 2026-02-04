Reabierta al tráfico la avenida de La Palmera de Sevilla tras retirar un árbol por riesgo de caída

Efectivos de bomberos han derribado una palmera que se encontraba en mal estado como consecuencia de la tormenta. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla ha procedido a la retirada de una palmera de gran tamaño con riesgo de caída en la avenida de La Palmera, que ha permanecido cortada al tráfico durante la tarde de este miércoles para facilitar los trabajos.

El árbol ha quedado inestable tras perder su centro de gravedad debido a las fuertes rachas de viento y fue retirado a las 19,31 horas, según han informado fuentes municipales a Europa Press. Hasta el lugar de la intervención se ha desplazado también el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

Por su parte, la Policía Local de Sevilla activó desvíos de tráfico a las 18,10 horas y procedió al corte total de la vía a las 18,50, afectando a los tres carriles en sentido hacia la glorieta Plus Ultra.

El desbordamiento del Arroyo Miraflores también ha provocado incidencias en la circulación, en concreto, el corte total de la SE-20 y varios desvíos de tráfico en el barrio de Valdezorras