Reabre el cementerio de Huévar del Aljarafe (Sevilla) tras más de cinco meses de cierre

Cementerio de Huévar del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

Huévar del Aljarafe (Sevilla) ha anunciado este martes 22 la recuperación de su cementerio tras ser cerrado el pasado 29 de mayo por la anterior Administración y al encontrarse el actual equipo de gobierno unas instalaciones en un "estado deplorable, finalmente se ha anunciado que reabre con normalidad".

Según ha concretado el Consistorio local en una nota, una vez terminadas las obras, desde este lunes el cementerio vuelve a estar abierto de 10,00 a 20,00 horas, de manera ininterrumpida, en una reapertura que se produce con antelación suficiente al mes de los Difuntos, una fecha "especialmente importante para las familias que acuden al cementerio a visitar y cuidar las sepulturas de sus seres queridos".

El actual alcalde, Israel Álvarez, y su equipo de gobierno, han solucionado un problema por unas obras que comenzaron a principios de febrero de 2026. Durante su desarrollo, varios vecinos trasladaron quejas por el estado de algunas lápidas, así como por los desperfectos y la suciedad que se estaban produciendo durante la ejecución de los trabajos.

Además, el cementerio permanecía sin vigilancia y se podía acceder "sin ningún control" debido a un muro derribado "que no se había arreglado ni se había puesto nada que impidiera el acceso", una "irresponsabilidad que para la anterior alcaldesa parece que pasó desapercibida", ha explicado el primer edil.

En contexto, el 29 de mayo, el anterior Gobierno municipal comunicaba a través de las redes sociales el cierre total del cementerio. Desde ese momento se impedía el acceso tanto a los familiares como a los trabajadores encargados de las labores habituales de mantenimiento del recinto.

Como consecuencia de ello, durante el periodo de cierre "no se realizaron las tareas ordinarias de limpieza y mantenimiento del cementerio", y todo ello tomando como base un informe del técnico municipal que "desaconsejaba por completo el acceso al cementerio mientras durasen las obras, informe que, sin embargo, se ha podido comprobar que no existe".

En concreto, la interpretación del actual equipo de gobierno es que el cierre total del recinto "no estuvo respaldado por ese supuesto informe técnico y que sirvió para evitar que vecinos y familiares pudieran comprobar directamente el estado en el que se encontraba el cementerio durante las obras".

Tras la llegada del nuevo equipo de gobierno y ante las quejas vecinales recibidas por el cierre del cementerio y el estado de suciedad y desperfectos de algunas lápidas, se adoptaron distintas medidas para conseguir su reapertura "lo antes posible", como mantener conversaciones con la empresa responsable de las obras para agilizar la finalización de los trabajos, y permitir de nuevo el acceso de los trabajadores encargados del mantenimiento municipal para que pudiesen retomar sus labores.

Además, se aceleran las actuaciones que dependían directamente del Ayuntamiento, y una finalizados los trabajos de la empresa, se lleva a cabo una limpieza en profundidad del cementerio, y se procede a la reparación de los desperfectos detectados y a la puesta a punto general del recinto para hacerlo accesible a las familias.

En suma, la reapertura permite recuperar el acceso al cementerio después de más de cinco meses y se produce para que las familias puedan acudir con normalidad durante las semanas previas al mes de noviembre, que comienza con las celebraciones de Todos los Santos y Fieles Difuntos.