Reabre en Sevilla el Teatro Lope de Vega con una cita protagonizada por el compositor sevillano Dorantes

Reapertura del Lope de Vega - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Lope de Vega de Sevilla vivió en la noche de este sábado, 12 de septiembre, una reapertura protagonizada por el pianista y compositor sevillano Dorantes con el estreno absoluto de Fractal Arcano, dentro del marco de la programación de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, el espectáculo, que llevaba meses con todas las entradas agotadas, ha convertido esta primera función en "un momento especialmente simbólico para la ciudad, al ser Dorantes el primer artista en subir al escenario del histórico teatro después de su recuperación".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "el Lope vuelve a abrir sus puertas y lo hace como merece Sevilla, con uno de nuestros grandes artistas y dentro de nuestra gran Bienal de Flamenco".