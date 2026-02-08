Reabren once de las 25 carreteras de la red provincial en Sevilla cortadas por la borrasca

El presidente de la Diputación y el alcalde Lora del Río comprueban el estado de algunas de las zonas más afectadas por la borrasca. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El trabajo durante la noche y la primera hora de este domingo del personal del Servicio de Carreteras y de otros colectivos ha permitido que se reabran al tráfico once de las 25 carreteras provinciales que habían sufido incidencias por las intensas lluvias y la crecida de cauces; una de las últimas vías cortadas fue la SE-3206, en sentido Sevilla, por anegamiento. Se trata de la carretera que da acceso al Polígono de la Isla, en Dos Hermanas, y a Megapark. También se cortó el Puente de la Señorita, que une Camas con la capital.

Estas vías que recuperan la normalidad son la SE-3405 (de Olivares a Gerena), la vía 146 (conecta la SE-6101 con la SE 6102 en La Puebla de los Infantes) queda señalizada por riesgos de desprendimientos, la SE-6300 (va de la NIV a Lebrija), la SE-5203 (de El Coronil a la base de Morón), la SE-5204 (continuación de la 5203 hasta Arahal), la SE-5206 (de El Coronil a Morón), la SE-5208 (de Las Cabezas a Estación FFCC), aunque señalizada.

Asimismo, se han reabierto al tráfico la SE-3105 (enlace con la A-462 en las cercanías de Brenes), la SE-3201 (de El Viso del Alcor a los Rosales, puntos kilométricos 2 a 10), la SE-3410 (de la N-630 a Gerena) y la carretera SE-5209 (que va de las Cabezas a la N-IV).

De este modo, en estos momentos, sigue cortada la carretera 149 (entre la SE-6101 y Peñaflor), la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), indefinidamente debido a daños importantes, la carretera 7201 (de La Puebla de Cazalla a Lantejuela), la SE-7203 (en la la travesía de la Puebla de Cazalla), la vía 485 (ramal de la A-378 a la Estación de Aguadulce) y la 453 (de Pruna a la A-363), "también indefinidamente por daños importantes".

Se mantienen los problemas que obligaron al corte al tráfico en la SE-3102, (de Sevilla capital a San José de la Rinconada) y en la SE-4104 (de Guadajoz a Alcolea del Río), a su paso por el río Corbones. Permanece cerrada a la circulación la vía 225, (que sale de Marchena hacia la A4), así como la 226 (de Fuentes de Andalucía a Carmona), la 437 (que sale desde El Coronil hacia la A-361) y la SE-5202 (de Arahal a Marchena).

Los efectos del temporal de han dejado notar sobre la carretera SE-4400 (de Aznalcóllar a la provincia de Huelva) que está cortada al tráfico rodado, al igual que la SE-6201 (de Las Cabezas a la provincia de Cádiz), y la carretera SE-3409 (de la SE-3410 a Salteras). La carretera SE-3405 (de Olivares a Gerena), si bien no está cortada tienen señalización de precaución.