El Real Alcázar de Sevilla inaugura 'Arras', la III edición de Naturaleza Encendida

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar ha inaugurado este viernes la tercera edición de Naturaleza Encendida, el espectáculo lumínico y artístico que este año se presenta bajo el título 'Arras' y podrá visitarse hasta el 15 de marzo de 2026. Esta edición conmemora el 500 aniversario del desfile nupcial de Carlos V e Isabel de Portugal, recreando los siete arcos triunfales que protagonizaron aquella histórica celebración.

En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha destacado en una nota "el talento, el esfuerzo y la capacidad del equipo de Letsgo para situar a Sevilla a la altura de las grandes capitales del mundo con un espectáculo que combina historia, arte y tecnología". Asimismo, Bueno ha subrayado que "'Arras' adquiere un significado muy especial al inspirarse en un acontecimiento que convirtió a Sevilla en el corazón político y cultural de un mundo en transformación y que en el 2026 se conmemora los 500 años de este hito".

El recorrido de 'Arras' invita a los visitantes a adentrarse en siete zonas temáticas de los jardines, ofreciendo en una experiencia sensorial. El espectáculo cuenta con precios especiales para nacidos o residentes en Sevilla capital.