El Real Alcázar de Sevilla presenta la vigésimo séptima edición de 'Noches en los Jardines'

El Real Alcázar presenta la vigésimo séptima edición de 'Noches en los Jardines' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla ha acogido este viernes la presentación de la XXVII edición del ciclo 'Noches en los Jardines del Real Alcázar', una de las citas culturales más consolidadas del verano sevillano, que volverá a convertir este monumento en un espacio único para el encuentro entre música, patrimonio e historia.

El acto ha contado con la participación del delegado de Hacienda y vicepresidente del Patronato del Real Alcázar, Juan Bueno; la directora gerente del monumento, Ana Jáuregui; y Miguel Ángel González, director de Actidea, empresa adjudicataria de la programación del ciclo. Según ha informado el Consistorio en una nota, durante la presentación, Juan Bueno ha destacado la relevancia de una iniciativa que alcanza ya su vigesimoséptima edición y que se ha consolidado como uno de los principales referentes culturales de la ciudad.

"Si este ciclo se ha convertido en una de las grandes citas culturales de Sevilla es gracias a una idea fundamental; que la cultura y el patrimonio deben caminar siempre de la mano", ha señalado. Asimismo, Bueno ha subrayado que "el Real Alcázar no es únicamente uno de los monumentos más visitados de España, sino también un espacio vivo, capaz de generar conocimiento, creatividad y experiencias culturales de primer nivel para sevillanos y visitantes".

A lo largo de sus 26 ediciones anteriores, 'Noches en los Jardines del Real Alcázar' ha registrado cifras que avalan su éxito y consolidación. Desde su creación, han asistido al ciclo 659.840 espectadores, con un índice medio de ocupación del 96,69 por ciento.

En este periodo se han programado 1.673 conciertos, en los que han participado 919 grupos y solistas y un total de 5.071 intérpretes. Además, el compromiso con el talento local ha sido una de las señas de identidad del ciclo desde sus inicios.

Del total de músicos participantes, el 66,58 por ciento han nacido o residen en la provincia de Sevilla, reflejando el firme respaldo de esta programación al tejido creativo de la ciudad y su entorno. Igualmente destacable es la respuesta del público, ya que en 1.288 conciertos, el 79,90 por ciento del total celebrado, se alcanzó el cien por cien del aforo ofertado. Los asistentes han otorgado asimismo una valoración media del 96,85 por ciento a la organización y del 95,15 por ciento a la calidad de la programación.

APOYO A LA CREACIÓN, IGUALDAD Y JÓVENES TALENTOS

Para el Ayuntamiento de Sevilla, uno de los pilares fundamentales del ciclo continúa siendo el respaldo a los creadores y músicos sevillanos, así como la apuesta por el equilibrio de género en la programación y la promoción de nuevos talentos.

La selección artística vuelve a construirse atendiendo a la calidad de las propuestas y a las preferencias manifestadas por el público en las encuestas de valoración realizadas cada edición, una fórmula que ha contribuido decisivamente al éxito y continuidad de esta iniciativa.

Asimismo, el ciclo mantiene su compromiso con la incorporación de jóvenes intérpretes y formaciones emergentes, facilitando su acceso a un escenario de referencia dentro de la programación cultural de la ciudad.

UNA PROGRAMACIÓN MARCADA POR GRANDES EFEMÉRIDES CULTURALES

La edición de 2026 incorpora una especial atención a distintas conmemoraciones históricas y culturales que vertebran buena parte de la programación. Entre ellas destaca el V Centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en el Real Alcázar el 11 de marzo de 1526, una efeméride que constituye uno de los ejes culturales más importantes del año en Sevilla y en el monumento.

"Resulta especialmente significativo que este ciclo se sume a la conmemoración de un acontecimiento tan relevante para la historia de Sevilla y de Europa, utilizando para ello el lenguaje universal de la música", ha afirmado Juan Bueno.

La programación también dedicará una línea específica al 900 aniversario del nacimiento de Averroes, poniendo el foco en el periodo de la vida del filósofo andalusí vinculado a Sevilla; al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla; y al 270 aniversario del nacimiento de Mozart, una efeméride que está siendo objeto de numerosas actividades culturales en distintos países europeos.

Junto a estas conmemoraciones, el ciclo ofrecerá una propuesta temática dedicada al París de finales del siglo XIX y principios del XX, uno de los grandes centros de creación y difusión musical de Europa, cuya influencia marcó profundamente la evolución de la música occidental.

SESENTA Y TRES CONCIERTOS ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE

La nueva edición mantendrá el mismo número de actuaciones que el pasado año, con un total de 63 conciertos, que se celebrarán de martes a sábado en los jardines del monumento. Durante la presentación, Juan Bueno ha concluido destacando que "cuando caiga la noche sobre estos jardines, volverá a producirse esa magia que quienes han asistido alguna vez a este ciclo conocen bien.

La música sonará entre fuentes, galerías y árboles centenarios, demostrando una vez más que los grandes monumentos no solo se contemplan; también se viven". Con esta nueva edición, el Real Alcázar reafirma su papel como uno de los principales espacios culturales de Sevilla, ofreciendo una programación de excelencia que une patrimonio, música e historia en un entorno único