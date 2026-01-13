El Real Alcázar de Sevilla supera los 2,2 millones de visitantes en 2025, con la vista en el aniversario de Carlos V

Archivo - Imágenes del Alcázar de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla ha contabilizado un total de 2.221.732 visitantes en todo el año 2025.

Mayo es el mes con mayor afluencia alcanzando los 217.379 visitantes, seguido de septiembre (203.170) y abril (198.088). Estos meses han registrado cifras inferiores a 2024, cuando abril se convirtió en el mes con más público superando las 267.000 personas, según datos facilitados por el Consistorio.

Una tendencia que se ha extendido al resto de meses del año. El de menor afluencia es enero (153.219) seguido de julio (160.748) y agosto (171.189). Cierran el computo total febrero (182.456), marzo (192.374), junio (189.095), octubre (175.987), noviembre (194.682) y diciembre (183.345).

En 2023, el Alcázar registró 1.928.844 visitantes superando las cifras de 2022 en los que se situó en 1.732.845.

EL ALCÁZAR INCREMENTA SU PRESUPUESTO

El Real Alcázar afronta 2026 con un aumento en las partidas presupuestarias por parte del Ayuntamiento. El Consistorio ha elevado la cuantía hasta los 21 millones de euros, lo que supone un 75% más "en apenas dos años".

Dentro del programa de Patrimonio Histórico y Arqueología, las inversiones reales crecen un 197,58%, alcanzando casi los 6 millones de euros. Entre las actuaciones destaca la intervención en el Cenador de Carlos V y la nueva sala de exposiciones, con una inversión superior a los dos millones de euros.

También están previstos trabajos de conservación de carpinterías y rejas de la Casa Consistorial; el acondicionamiento de la Casa número 7-8 como futuro centro de interpretación; la continuidad de las yeserías y el posterior alicatado del Palacio Mudéjar; así como la restauración integral de las carpinterías históricas de todo el monumento, incluyendo elementos hasta ahora no abordados como la puerta de la Plaza del Triunfo.

En cuanto a la gestión desarrollada durante 2025, el Ayuntamiento ha puesto en valor la reorganización y mejora de los espacios expositivos, con actuaciones en la Sala Carranza, la Sala de los Abanicos y el semisótano del Palacio Mudéjar, actualmente en proceso de licitación para su completa dotación museográfica.

Asimismo, se ha finalizado la Biblioteca del Maestre y se avanzará en la modernización del Salón del Maestre, que contará con equipamiento actualizado para reuniones y videoconferencias.

2026, EL AÑO DE CARLOS V

El Real Alcázar será uno de los puntos centrales de la agenda de actividades con motivos del 500 aniversario de la boda entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal.

El día de la efeméride, 11 de marzo, la fachada junto a la puerta del León del Real Alcázar, será el escenario de un gran espectáculo audiovisual. Además, se realizará una recreación del enlace en el interior del Alcázar, a cargo de la compañía Teatro Clásico de Sevilla.

También continúan hasta mediados de 2026 las visitas guiadas gratuitas al Real Alcázar, centradas en la Boda del Emperador. Recorrerán los espacios del monumento que acogieron a la imperial pareja tanto el día de su boda como las jornadas posteriores.

Además, la presente edición de Naturaleza Encendida, el espectáculo lumínico y artístico que tiene lugar en el espacio, está dedicado a esta efeméride hasta el 15 de marzo de 2026.