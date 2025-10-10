Reales Atarazanas de Sevilla celebran jornada de puertas abiertas para visitar los espacios rehabilitados del patrimonio

Imágenes de la restauración de las Reales Atarazanas. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Reales Atarazanas de Sevilla abrirán temporalmente al público del 23 de octubre al 2 de noviembre con pases de de 9,00 a 18,00 horas tras las obras de rehabilitación del monumento. El acceso será libre y gratuito y el recorrido acogerá los espacios restaurados y los elementos históricos conservados de este patrimonio sevillano.

Según ha informado la Fundación 'la Caixa' en una nota, durante las jornadas los visitantes dispondrán de un itinerario especialmente diseñado para recorrer los principales espacios rehabilitados y "comprender el valor histórico y arquitectónico del monumento". Además, habrá un itinerario delimitado para preservar el edificio y garantizar la seguridad de los visitantes.

El proyecto, dirigido por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez, ha restaurado elementos originales como el muro de barbacana, las cerchas de madera medievales y los elementos de fundición, además de adecuar 8.625 metros cuadrados para su uso cultural.

Asimismo, la intervención ha recuperado el monumento manteniendo sus valores patrimoniales y "creando un espacio polivalente que acogerá visitas culturales, exposiciones y actividades didácticas que contribuirán a revitalizar el eje cultural que une el centro histórico con el río Guadalquivir".

Fundación 'la Caixa', actual concesionaria del espacio, y la Junta de Andalucía, titular del inmueble desde 1993, han sido los principales impulsores de la rehabilitación, mientras que la Fundación Cajasol asumirá posteriormente la programación cultural y museística, centrada en la relación histórica de Sevilla con el Guadalquivir y América.