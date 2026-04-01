Se reanudan este lunes las obras del tranvibus con el corte total de la calle Imagen de Sevilla

Situación de la calle Imagen de Sevilla por las obras del tranvibus durante la Semana Santa - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el corte total de la calle Imagen desde el lunes 6 de abril debido al avance de las obras del carril bus segregado para el bus de tránsito rápido (BTR) Santa Justa-Plaza del Duque.

Las obras que se iniciaron el 2 de febrero pero se han visto interrumpidas por el paso de las procesiones de Semana Santa que han obligado a instalar un cajón de obras en la plaza de la Encarnación y en una parte de la calle Imagen.

Según ha indicado el Consistorio en redes sociales, desde el lunes, en materia de carga y descarga, además de mantener habilitados los espacios en la zona este de la Plaza Cristo de Burgos y en la calle Alcázares, se recuperarán las zonas de carga y descarga en calle Campana, Martín Villa y Laraña.

La parada de taxi mantendrá su ubicación actual en la Plaza Cristo de Burgos, desde donde seguirá prestando servicio a los usuarios.

Los garajes situados en la zona norte de la Plaza de la Encarnación accederán por las calles Santa Ángela de la Cruz y Alcázares o Misericordia, debiendo realizar la salida obligatoriamente por calle Laraña.

Los garajes de la zona sur de la plaza accederán por Plaza Cristo de Burgos, calle Ortiz de Zúñiga y calle Santillana. La salida se realizará por calle Santillana, calle Pérez Galdós, calle Boteros y calle Sales y Ferré, retornando posteriormente a Plaza Cristo de Burgos.

Las líneas de Tussam de la Plaza Ponce de León continuarán prestando su servicio hasta la Puerta Osario manteniendo la misma configuración de la Semana Santa.

De esta forma, las líneas 10, 11, 12, 15 y 16 terminaran en María Auxiliadora, entre las calles Joaquín Morales y Torres y Salesianos. La Línea 20, en calle Arroyo, la línea 24 y 27 en la calle Recaredo y la línea 32 en calle Amador de los Ríos, esquina con Gonzalo Bilbao.