Reapertura parcial de la A4 "a lo largo de la tarde" tras el accidente de dos camiones a su paso por Carmona (Sevilla)

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado de que tras el accidente ocurrido entre dos camiones en la Nacional IV, "se ha habilitado y continúa abierto un desvío provisional a la altura del kilómetro 482", al tiempo que ha anunciado de que la reapertura parcial de la carretera se producirá "a lo largo de la tarde".

Toscano ha confirmado en un comunicado que los dos vehículos siniestrados "ya han sido retirados de la calzada", al tiempo que ha destacado "la importancia de garantizar la seguridad en la zona del accidente".

Del mismo modo, las autoridades están "realizando una evaluación exhaustiva del estado del firme, que ha resultado dañado tras el incidente".

El responsable gubernamental ha adelantado las previsiones para la reapertura de la vía, afirmando que "tenemos la previsión de que a lo largo de las primeras horas de la tarde pudiera abrirse al menos parcialmente esta N-IV a fin de que se garantice la seguridad de los vehículos que circulen por la misma".

El accidente, que "provocó el incendio de los camiones, obligó al corte total de la vía en dirección Sevilla", ha concluido Toscano.