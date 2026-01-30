Reapertura de los parques de Sevilla tras la "desescalada" del Plan de Emergencias por el paso de la borrasca

Archivo - Un estanque de los jardines del Parque de María Luisa, en foto de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los parques públicos e instalaciones deportivas al aire libre de Sevilla se reabren con normalidad este viernes, tras la revisión por parte de los técnicos del Ayuntamiento, después de dos días cerrados como consecuencia de la activación del Plan de Emergencias de la ciudad y el aviso naranja de la Aemet por fuertes rachas de viento e intensas lluvias.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento en sus redes sociales, a través de Emergencias Sevilla, consultadas por Europa Press. En este sentido, el Consistorio desescalaba este jueves el citado plan territorial de emergencias a la fase Preemergencia tras el paso de la borrasca Kristin e informaba de la inspección durante la tarde para su reapertura progresiva.

La borrasca Kristin provocó solo en la jornada del miércoles 425 incidencias gestionadas por el 112 en la provincia; entre ellas, una persona herida leve tras la caída de un árbol dentro del recinto del Hospital Virgen del Rocío. Asimismo, la Guardia Civil rescató a un hombre que estaba siendo arrastrado por la corriente a la altura del Vado del Quema en Aznalcázar (Sevilla).

Además, se produjo el desprendimiento de parte del techado del pabellón deportivo de Plaza Artena en Alcalá del Río y en Lebrija cayó parte del techo de un instituto, sin heridos en ambos casos.

Este viernes son cuatro los ríos y arroyos que aún permanecen en nivel naranja en cuanto al caudal registrado --Aznalcázar, Arahal, Lora y Villanueva del Río-- y sigue cortada la SE-4104 en Alcolea del Río.