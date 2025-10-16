Reconocen al doctor Salvador Morales, profesional en dos hospitales de Sevilla, entre los más influyentes del mundo

El doctor Salvador Morales, jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y del Hospital Universitario Virgen Macarena. - QUIRÓNSALUD

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor Salvador Morales, jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y del Hospital Universitario Virgen Macarena, ha sido reconocido entre el 2% de los científicos más influyentes del mundo según el ranking World's Top 2% Scientists, elaborado por la Universidad de Stanford (EE.UU.).

Según una nota emitida por el grupo Quirónsalud, el listado, actualizado anualmente, clasifica a los investigadores con mayor impacto global en función de publicaciones, citas recibidas, índice h, coautorías y relevancia de sus aportaciones en 22 campos científicos y 174 subcampos, utilizando la base de datos Scopus de Elsevier.

Morales ha destacado por su trayectoria en Cirugía General y del Aparato Digestivo y su participación en sociedades científicas de prestigio como la European Hernia Society (EHS), de la que es presidente, la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica. Además, ha sido reconocido como mejor cirujano de España por MERCO y uno de los mejores médicos según Forbes.

El doctor lidera también el servicio de Cirugía de la Obesidad del Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad desde 2021, y es pionero en cirugía mínimamente invasiva, cirugía guiada por imagen, uso de inteligencia artificial y programas de robotización quirúrgica, tal y como ha asegurado Quirónsalud.

La Dirección del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha calificado esta distinción como un hito que consolida al centro como institución de referencia en innovación, investigación y atención sanitaria de calidad.

