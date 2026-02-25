Reconocen en los premios 'Inpro' a Gerena, la empresa 'Mundojobs', 'Makensia' y a la Universidad de Sevilla

Galardones Inpro. Cartel. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su sociedad provincial de informática Inpro, ha anunciado este miércoles que volverá a distinguir un año más a las mejores iniciativas en transformación digital del ámbito público y empresarial, en la novena edición de los Premios Inpro 2025. Estos galardones reconocen "el compromiso con la innovación, la modernización tecnológica y la transformación digital en la provincia".

Según ha informado la institución provincial en una nota, el jurado ha acordado conceder el Premio al 'Ayuntamiento Digital' al Ayuntamiento de Gerena, mientras que el reconocimiento a la 'Empresa E-government' recaerá en la compañía MundoJobs. Como novedad, los premios incorporan este año una nueva categoría, 'Startup Tech', destinada a visibilizar e impulsar el talento emergente y las startups de base tecnológica, que en su primera edición distinguirá a Makensia.

Asimismo, se otorgará una mención especial a entidades, instituciones o asociaciones que "impulsen la transformación digital y el desarrollo digital en la provincia". Dicha mención ha recaído en la Universidad de Sevilla. La entrega oficial de los galardones tendrá lugar el próximo 3 de marzo, en la sede de la Fundación Tres Culturas, en la Isla de la Cartuja.

Así, el Ayuntamiento de Gerena ha sido reconocido por su decidida apuesta por la modernización administrativa, la mejora de los servicios públicos digitales y la incorporación de herramientas tecnológicas orientadas a facilitar la relación entre la ciudadanía y la administración. El Consistorio ha incorporado, además, soluciones innovadoras para la gestión de instalaciones deportivas, bibliotecas, contratación pública y protección de datos, reforzando así la transparencia y la seguridad jurídica. En el ámbito Smart City, ha impulsado proyectos de sensorización, control de accesos, mejora de la conectividad, videovigilancia y movilidad sostenible.

En la categoría 'Empresa E-government', MundoJobs ha sido distinguida como una empresa e- government 2025. Su propuesta disruptiva se centra en la aplicación real de la Inteligencia Artificial para transformar la relación entre la Administración Pública y la ciudadanía.

La principal novedad de esta edición es la creación del premio 'Startup Tech', que nace con el objetivo de "reconocer proyectos emergentes con alto potencial de crecimiento e impacto tecnológico en la provincia". En esta primera convocatoria, el galardón será para 'Makensia', startup especializada en soluciones de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, con un enfoque claro en la transformación de la atención ciudadana.

Por último, la institución provincial ha reconocido a la Universidad de Sevilla, que "desarrolla una intensa actividad de divulgación científica y tecnológica orientada a acercar el conocimiento a la ciudadanía y despertar vocaciones STEM a través de programas como 'Café con Ciencia', 'Noche europea de los Investigadores', 'Feria de la Ciencia', así como el mantenimiento de una estrategia integral de conexión entre formación tecnológica y mercado laboral a través de encuentros como la Feria de Empleo, Convenios con empresas del séctor TIC".