Reconocimiento a los arquitectos que diseñaron la Universidad Laboral de Sevilla, sede ahora del campus de la Olavide

SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Documentation and Conservation of buildings sites and neighbourhoods of the Modern Movement (Docomomo Ibérico) ha rendido este jueves un homenaje en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla a Rodrigo Medina Benjumea, Felipe Medina Benjumea, Luis Gómez Estern y Alfonso Toro Buiza, los arquitectos que diseñaron la antigua Universidad Laboral y que hoy alberga la sede de la UPO, en el marco de la XXI Semana de la Arquitectura 2022.

Al acto, que ha consistido en el descubrimiento y colocación de una placa conmemorativa en el Edificio 4 del campus universitario, han asistido Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide; Cristina Murillo, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla; Luis Fernando Gómez Estern, hijo de uno de los arquitectos homenajeados y continuador del proyecto; Laura López de la Cruz, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones de la UPO; y David Cobos, vicerrector de Cultura y Políticas Sociales; ha reseñado la institución académica en una nota de prensa.

Este acto homenaje pone en valor uno de los edificios más representativos de la arquitectura del Movimiento Moderno en Andalucía. Construido entre los años 1949 y 1955, el conjunto supone un ejemplo paradigmático de arquitectura en el territorio. La Fundación Docomomo Ibérico, de la que forman parte, entre otras entidades, los Colegios de Arquitectos de España, es una organización internacional creada en 1990 que tiene como objetivo "inventariar, divulgar y proteger" el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno, a fin de lograr su reconocimiento como parte de la cultura del siglo XX.