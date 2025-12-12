Reconocimiento del Centro de Transfusión de Sevilla a Europa Press "por su amplia cobertura en materia de donación"

Foto de familia de entidades y particulares disntiguidos por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla por su contribución, de un modo u otro, a las donaciones - CRTS

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha rendido un homenaje a los más de 400 colaboradores que cada año hacen posible la donación de sangre en la provincia. Durante un ceremonia celebrada este jueves en el Archivo General de Indias se han entregado 15 distinciones en agradecimiento a entidades y particulares por su "implicación constante", entre ellas, a Europa Press, "por su amplia cobertura en materia de donación".

El acto ha estado presidido por la delegada territorial de Salud y Consumo, Silvia Pozo, acompañada por la directora del centro, María José Aguado, y el director en funciones del Archivo General de Indias, Antonio Sánchez de Mora.

La red de colaboradores, integrada por 434 entidades y personas --asociaciones, hermandades, centros educativos, empresas, clubes deportivos y ciudadanos que promueven la donación en su entorno-- ha recibido un reconocimiento público a su labor altruista.

En la categoría de redes sociales, el galardón ha recaído en El Pespunte, "por su difusión continua de contenidos relacionados con la donación", mientras que en el apartado de medios de comunicación, se han distinguido, además, a los medios municipales de Alcalá de Guadaíra "por su apoyo informativo" al citado centro de transfusión y a Susana Herrera, de Canal Sur Televisión, "por su sensibilidad y por impulsar el programa 'Hazte Donante'.

Asimismo, se han hecho entrega de placas conmemorativas a centros educativos, entre ellos, el Colegio Nuestra Señora de Andévalo, el CEIP El Olivo (Almensilla); el CEPER Ribera del Guadalquivir (Coria del Río), este último, creadores de un cuento infantil sobre la donación, y a Eusa-Campus Cámara de Comercio, "por su implicación en campañas universitarias y acciones institucionales".

De igual modo, ha sido reconocida Carmen García Fernández, enfermera referente del Aljarafe, "por su labor de coordinación con los centros educativos de la comarca". En el capítulo de distinciones especiales, se ha premiado a la Fundación Acaye, representada por María Pérez Vicente, por su apoyo continuado a la donación de sangre y médula; a Ángel González, cortador de jamón que colabora en todos los eventos del centro; y a la cantante Joana Jiménez, "donante y rostro habitual de las campañas de sensibilización".

Finalmente, se ha rendido homenaje a los colaboradores de la provincia, entre ellos, a José Pelegrín (Lora del Río), Diego Gil Marín (Corcoya, Badolatosa) y a María Dolores Marín Montero, distinguida por sus 40 años organizando campañas en Aguadulce.

LLAMAMIENTO A LA DONACIÓN DE SANGRE EN NAVIDAD

Desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla se ha remarcado el hecho de que es necesario que 1.500 personas donen semanalmente en la provincia. En este sentido, es importante recordar que la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa durante estas fechas, época en la que pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones.

Al respecto, desde el citado centro insisten en que es preciso reponer lo antes posible las reservas de los grupos 0+, A+,0- y A-.

PUNTOS DE DONACIÓN E INFORMACIÓN ÚTIL

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas y páginas web y redes sociales de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud, en el apartado 'Donar Sangre'.

Otra opción es acceder a la App Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza. La web del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla es 'www.crtssevilla.org' y también es posible consultar todo tipo de información sobre colectas semanales y actividades en las redes sociales: Twitter (@donantessevilla), Instagram, Bluesky (@donantessevilla.bsky.social) y Facebook ('www.facebook.com/crtssevilla').