Reconocimiento de Hacienda al interventor general de Diputación de Sevilla Eduardo López por su trayectoria profesional

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El interventor general de la Diputación de Sevilla Eduardo López Vitoria ha recibido el 'Premio a la Trayectoria Profesional' que otorga la Intervención General de la Administración de Estado (IGAE), del Ministerio de Hacienda, durante la celebración en Córdoba del IV Congreso de Control Interno Local, en el que se reúnen profesionales clave en el ámbito del control interno, promoviendo el intercambio de experiencias, el aprendizaje colaborativo y el fortalecimiento de las buenas prácticas en la Administración Pública.

Se trata de un galardón por el que se le ha reconocido a López Vitoria su dedicación personal y aportación en el ámbito del control interno local, tras un ejercicio profesional que "ha contribuido a la honorabilidad de la función y prestigio de la profesión", detaca la Diputación en una nota de prensa.

Para López Vitoria, "este premio lo recibo con agradecimiento. Una distinción que visualiza la importancia de los órganos de control interno local, que pone en valor el esfuerzo y los progresos en este sector y que alienta a cuantos ejercemos funciones en el ámbito del control local a desempeñar nuestras funciones desde la responsabilidad y el compromiso".

Eduardo López Vitoria, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, es funcionario de Habilitación de Carácter Nacional (subescala Intervención-Tesorería, categoría superior) desde 1984 y es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas desde 1987.

Tras su paso por los ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Los Palacios y Villafranca, Coria del Río y Camas (en Sevilla), entre otras administraciones públicas, ingresa en la Diputación en 1997, primero como viceinterventor y, desde 2012, como interventor general, simultaneando estas funciones con la Intervención del Consorcio Provincial de Transporte (hasta 2019) y del Consorcio de Aguas del Huesna, hasta la actualidad.

Como docente, ha impartido cursos en el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), así como de postgrado de la Universidad de Sevilla, en el Máster de Auditoría y Contabilidad, organizado por la Fundación Instituto de estudios sobre la Hacienda Pública, de la Junta de Andalucía (ediciones 2014 y 2015) y en el Máster Propio Universitario de la Universidad de Málaga y Cosital (ediciones desde 2014 a 2024), entre otros.

En cuanto a publicaciones, es coautor de la Norma Técnica 'Auditoría de subvenciones otorgadas en régimen de concurrencia competitiva' (Comisión Técnica de Auditoría Pública de la Fundación FIASEP,2009; Guía de Control Financiero de Subvenciones (dentro del proyecto Fides de Cosital, 2010, y del libro Contabilidad Pública Local, editado por la Fundación Cosital (2013), además de miembro del Proyecto de normalización y homogeneización de los elementos que definen el control interno en el ámbito local (Proyecto Fides).