Reconocimiento internacional a Emasesa por su gestión inteligente del agua en Sevilla a través de un proyecto digital

Reconocimiento a la empresa pública de aguas de Sevilla por parte de la Asociación Internacional del Agua (IWA) - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Internacional del Agua (IWA) ha concedido uno de sus prestigiosos premios 'Project Innovation Awards 2026' al proyecto 'El Embalse Digital 5.0' de Emasesa, un reconocimiento que destaca "la transformación digital" implantada por la empresa metropolitana en la gestión del ciclo integral del agua de Sevilla y su área de influencia, "situando a la capital andaluza entre los referentes internacionales en innovación y sostenibilidad de los recursos hídricos".

Este proyecto de Emasesa es una infraestructura técnica "plenamente operativa" que conecta las redes de abastecimiento y saneamiento mediante "sistemas ciberfísicos". El modelo integra sensores, contadores inteligentes, información meteorológica y análisis de datos en tiempo real, explica el Consistorio en un comunicado.

Esta estructura de control permite a la compañía pública anticiparse a las incidencias, optimizar el flujo en las redes y basar la toma de decisiones en parámetros objetivos para garantizar el suministro a los cerca de 1,4 millones de habitantes de la docena de municipios a los que da servicio.

Para el ciudadano, esta monitorización continua se traduce en un servicio más ágil y eficaz. La red de Emasesa cuenta ya con más de 313.000 contadores inteligentes instalados, que generan 7,5 millones de lecturas diarias. Este volumen de información facilita la detección precoz de fugas, la localización de consumos anómalos en los domicilios y una reducción de los tiempos de respuesta ante cualquier avería en la vía pública.

La arquitectura técnica de 'El Embalse Digital' incorpora también la tecnología de gemelos digitales. Estas réplicas virtuales de las canalizaciones subterráneas permiten a los ingenieros simular diferentes escenarios hídricos, prever el comportamiento de la infraestructura y evaluar las mejores soluciones antes de intervenir sobre el terreno.

Asimismo, el cruce de datos con los pronósticos meteorológicos resulta clave para adaptar la capacidad de la red de saneamiento ante la previsión de lluvias torrenciales y mitigar los efectos del cambio climático.

Este reconocimiento internacional de la IWA respalda el proceso de digitalización integral acometido por el Ayuntamiento de Sevilla a través de su empresa pública de aguas. Este nuevo modelo operativo convierte a la ciudad en un polo de conocimiento en la respuesta técnica frente a la sequía y garantiza un uso más eficiente de los recursos para consolidar un abastecimiento resiliente en toda su área metropolitana.